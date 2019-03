Congo-Kinshasa: Voyages des Léopards dames - Omari fustige l'attitude du Ministre Madiya

Le Ministre des sports et Loisirs, Mme Astrid Madiya aurait exigé de la Fédération congolaise de football (Fecofa) des licences individuelles des joueuses de l'équipe nationale de football féminin afin de s'assurer si réellement ces jeunes filles sont des joueuses de football, avant de signer leur ordre de mission de voyage pour Dar-es-Salaam, en Tanzanie.

Astrid Madiya aurait personnellement appelé le Premier Vice-président de la Ligue nationale de football féminin au téléphone pour lui exiger ces licences en urgence dans son cabinet de travail.

Une attitude que le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani n'a pas du tout apprécié, estimant que c'est une démarche qui frise une certaine méfiance sur l'intégrité de la fédération qu'il dirige dans la composition des délégations des différentes équipes nationales.

Dans une lettre de regrets adressée au Ministre Astrid Madiya en date 22 mars, dont La Prospérité a mis la main sur une copie, Constant Omari s'est dit vraiment touché : « il vous souviendra que lors de l'audience que votre Excellence m'avait accordée en date du 12 mars 2019, au sein de votre cabinet, et répondant à votre préoccupation d'entretenir des bonnes et franches relations avec la Fecofa, je m'étais longuement étendu sur les relations de travail difficiles avec votre prédécesseur au point que j'avais décidé de rompre toute relation avec son cabinet et cela pendant une période d'une année », a-t-il écrit.

Constant Omari dit qu'il avait vraiment fondé beaucoup d'espoir de bonne collaboration entre le nouveau cabinet et la Fecofa à l'issue de cette audience, mais les premiers signaux enregistrés à ce jour, ne permettent pas hélas, de matérialiser cette volonté commune dégagée.

Par ailleurs, Constant Omari rappelle au Ministre Madiya, que c'est la première fois qu'un cabinet du Ministre exige à la Fédération la présentation des licences des joueuses avant de délivrer un ordre de mission : « Excellence, je tiens à réaffirmer l'honorabilité et l'intégrité de ma Fédération qui ne dégrénèrent jamais dans ces pratiques éhontées de faire figurer de non-athlètes sur des ordres de mission dont les spécialistes se recrutent au sein de votre ministère. Pour votre gouverne, je suis membre de l'organe le plus élevé de l'organe faitier du football mondial qui est le Conseil de la FIFA et 2ème Vice-président de la Caf, l'organe faitier du football continental. Je pense que des telles fonctions sont des preuves à suffisance sur mon intégrité et mes compétences».

En définitive, Constant Omari réaffirme que sa Fédération demeure disponible pour entretenir des relations cordiales pour autant qu'elles soient enclin de respectabilité mutuelle.