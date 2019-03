Congo-Kinshasa: [Clôture du mois de la femme] Apolline Musengeshi - "La femme a une sensibilité humaine qu'elle doit mettre au service de la politique"

Présidente du Mouvement Citoyen «Mbela ya ba maman ya Tshangu», ex-Secrétaire Générale au Ministère des Affaires Etrangères et initiatrice de l'ASBL "Ndala Mumba", Apolline Musengeshi Musau a lancé un appel à la prise de conscience de la femme quant aux enjeux auxquels elle doit mettre la main à la pâte pour l'éclosion de plusieurs domaines en RDC.

Son adresse s'inscrit dans l'idée de clore, en toute quiétude, ce mois dédié à la femme. Pour elle, la femme est une force motrice pour le développement de la famille, de la société et de l'univers. "Si notre pays, la République Démocratique du Congo, se situe au bas de l'échelle aujourd'hui, c'est simplement parce que la femme a été mise de côté ou impliquée de manière limitée", a-t-elle laissé entendre au cours d'un entretien ce jeudi 28 mars.

En effet, tête d'affiche du Mouvement Citoyen «Mbela ya ba maman ya Tshangu», Apolline Musengeshi a introduit son propos sur la prise de conscience de la double force que représente la femme, en elle-même, ainsi que celle de la portée des lois existantes en sa faveur. La femme congolaise aurait de la chance, insinue-t-elle, par rapport à d'autres qui évoluent sous d'autres cieux puisqu'elle dispose, à son bénéfice, d'une arme très importante, capitale et non périssable pour plusieurs années. Il s'agit de la Constitution. "L'article 14 de la loi congolaise parle de la parité au sein de la société congolaise entre les hommes et les femmes. Il est une bombe dans le sens où en même temps qu'il informe à la femme qu'elle peut quelque chose, il la pousse à croire qu'elle vaut autant, voire plus que l'homme, à côté de lui.

Selon la dirigeante de «Mbela ya ba maman ya Tshangu», le grand problème de la femme congolaise aujourd'hui est qu'elle recule vite devant les difficultés. Elle n'est donc pas constante face aux problèmes et attend le plus souvent la main-tendue des autres notamment, les hommes. «C'est ainsi que dans notre mouvement citoyen, nous travaillons et échangeons avec les femmes de sorte qu'elles arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se considérer comme marginalisées. J'essaye de pousser et faire comprendre que les femmes doivent avoir la vie ».

Implication

Par ailleurs, outre la question sur la sensibilisation de la femme, la parité et le travail, le Mouvement Citoyen de Tshangu a pour but d'accompagner les autorités de la place à se faire relayer, apporter la paix au sein des communautés et des peuples, apaiser les esprits et permettre aux uns et aux autres de devenir des vulgarisateurs des grandes idées et valeurs motrices de la société, a-t-elle précisé. «Notre finalité est aussi de participer au changement de mentalité et du niveau de la population, même si la plupart n'a pas bénéficié des études ».

Tout compte fait, Apolline Apolline Musengeshi Musau n'exclut pas la possibilité que son mouvement citoyen se transforme, un jour, en plateforme politique. Car, dit-elle, quand la population attend un niveau de conscientisation et de maturité, il faudrait, dès ce moment-là, agir.

« Or, on agit plus librement en étant une plateforme politique, puisqu'à ce niveau, on a une idéologie », se confie-t-elle.

Néanmoins, s'exprimant sur l'implication de la structure qu'elle coordonne, Apolline Musengeshi rappelle que le Mouvement Citoyen s'est d'ores et déjà impliqué dans le processus d'accompagnement du pouvoir du président actuel, dans le sens où il appelle les jeunes à la tempérance, la paix mais aussi à instruire les mamans à conscientiser leurs enfants et familles.

Toutefois, a-t-elle conclu, pour ce qui est de cet accompagnement, bien qu'étant déjà impliqué, le mouvement Citoyen « Mbela ya ba maman ya Tshangu » attend voir les réalisations du Président Tshisekedi dans son programme d'urgence des 100 jours pour mieux le juger et s'impliquer à l'accompagner davantage. Pour le reste, « les femmes doivent travailler, travailler et travailler pour se faire valoir ».