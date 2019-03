Congo-Kinshasa: « Valorise-moi » - Une marche de sensibilisation sur le leadership féminin !

Sous le thème «Valorise-moi», il se tiendra le dimanche 31 mars 2019, une marche de sensibilisation sur le leadership féminin pour clôturer en beauté le mois de la femme. Le lieu du départ est fixé au Palais de marbre à 15 heures, et l'espace Polyvalent Sandy Event à Gramalic comme point de chute.

C'est une initiative de la JBA (Jeunesse, Bâtisseuse de l'Avenir) qui invite les jeunes à se mettre ensemble pour favoriser l'esprit d'unité et de réussite. Pour cette fois, il s'agira d'accélérer l'épanouissement de la femme qui doit aujourd'hui être valorisée.

La JBA est cette Dynamique qui vit le jour le 10 Janvier 2015, avec comme souci majeur, l'éveil de la jeunesse sous toutes les formes positives. Ses objectifs sont axés sur l'épanouissement de la jeunesse dans la mesure où les jeunes doivent primer sur l'auto-détermination dans tous ce qu'ils entreprennent. Mais aussi le développement intégral du jeune et de son environnement, la lutte contre les antivaleurs, chez les jeunes en particulier, la promotion des valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme, de la démocratie et le sens patriotique par la conscientisation de la jeunesse face à ses responsabilités.

Cette dynamique apolitique est nationale mais vise de s'étendre à travers le monde. Elle mise avant tout sur la jeunesse estudiantine mais bien plus. L'adhésion est gratuite.

En vue de tenir informés les jeunes sur cette grande activité que la JBA organise, le président de la jeunesse estudiantine et membre de cette dynamique, Sacré Kiswahili Fisher a mobilisé les étudiants de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC) sur la grande importance que revêt cette manifestation, en marge du mois de la femme. Ceci, afin d'inculquer à tous et à toutes la valeur de la femme dans la société.