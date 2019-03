Sénégal: Ouverture, le 12 avril, du 5ème Dakar-Gorée Jazz festival (organisateurs)

Dakar — La cinquième édition du Dakar-Gorée Jazz festival, dédiée à la mémoire du défunt percussionniste sénégalais, Doudou Ndiaye Rose, se tient les 12 et 13 avril, dans les jardins de l'Hôtel de ville de Dakar, a appris l'APS.

Le Dakar-Gorée Jazz festival, évènement déjà inscrit dans l'Agenda culturel et touristique du Sénégal, est organisé en partenariat avec la ville de Dakar et la Compagnie aérienne Royal Air Maroc, rapporte un communiqué parvenu à l'APS.

Le Festival, "partenaire du ministère de la Culture, voudrait, dans le cadre du Plan Sénégal émergent, jouer un rôle primordial dans la valorisation de notre patrimoine culturel en vue de la promotion de l'attractivité touristique de notre pays", indique la même source.

Inscrit, à l'origine dans le cadre de "l'African-American Month" en vue de favoriser un pèlerinage, en Afrique, des Africains-Américains et de la diaspora pour la connaissance de leur histoire et la découverte de leur continent, le Festival s'ouvre de plus en plus aux artistes sénégalais, explique-t-on de même source.

Elle ajoute que le Dakar-Gorée Jazz festival "constitue un prétexte, une réponse à ce besoin pédagogique, éducatif et culturel en vue de la promotion de l'intégration, de la tolérance et de la compréhension entre les visiteurs Africains-Américains et les Africains, pour l'avènement d'un développement touristique et culturel durable".

Selon les organisateurs, la cinquième édition verra la participation de grands musiciens de jazz de la trempe de sa tête d'affiche, Maia Quintet, un groupe en provenance de Los Angeles composé uniquement de femmes Africaines-Américaines.