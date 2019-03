Soudan: Baraka informé de la situation au Sud-Kordofan

Khartoum — - Le Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères du Gouvernement Fédéral, le Dr Abul-Gassim Al-Amin Baraka, a été informé de la Situation Générale dans l'Etat du Sud-Kordofan et des problèmes liés à la Sécurité, à la Stabilité et au Retour Volontaire des Personnes Déplacées, Situation Economique et Coexistence Pacifique des Habitants de cet Etat.

Cela s'est produit lors de sa rencontre Mercredi à son bureau avec le Wali de l'Etat du Sud-Kordofan, le Gén. Ahmed Ibrahim Mofadal.

Ce Ministre a souligné l'importance du Développement Durable, de la Mise en œuvre de Projets Agricoles, de la Préparation à la prochaine Campagne Agricole, de l'Amélioration des Conditions de Vie des citoyens en fournissant des produits de base tels que le Blé, le Pétrole, des Espèces et en réalisant des Projets de Développement Stratégique dans l'Etat, tels que Routes Majores qui relient l'Etat avec d'autres parties du pays.

Le Gén. Mofadal a assuré la Stabilité de la Situation Economique et de la Sécurité, ainsi que la Prédominance de la Stabilité dans l'Etat, en raison du Cessez-Le-Feu déclaré par le Président de la République et de la Continuité du Travail dans la fourniture de Services à la Population tels que la Santé, l'Education, la Sécurité pour améliorer l'Environnement Educatif, augmenter les Productions et renforcer l'Unité Nationale entre les citoyens de cet Etat.

Le Wali a apprécié l'attitude du Ministre, qui soutenait l'Etat pour le Retour Volontaire des Personnes Déplacées et des Réfugiés.