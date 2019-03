Guinée: Cellou Dalein lance un défi à Alpha Condé

Après la sortie du président de la République le dimanche dernier, notamment invitant les acteurs politiques à un débat pour que les guinéens sachent qui et qui, et qui a fait quoi dans ce pays, Cellou Dalein Diallo, président de l'union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) se dit candidat et prêt à affronter Alpha Condé à la télévision.

C'est au sortir d'une plénière qui a eu lieu ce jeudi au QG de l'UFDG, entre les leaders de l'opposition républicaine, que le chef de file de l'opposition guinéenne a indiqué qu'il souhaiterait débattre avec le chef de l'Etat à la télévision.

« Si vous vous rappelez, j'ai été le premier à inviter Alpha Condé à un débat contradictoire à la télévision en 2010, avant les élections présidentielles, mais il a décliné l'invitation.

Je serai très heureux de débattre avec lui à la télévision devant tout le monde. Avec ça chacun de nous va défendre son programme », a-t-il déclaré.

Poursuivant, le leader de l'UFDG a ajouté que ça serait une occasion pour lui d'ailleurs de démontrer plus la mauvaise gouvernance et les mauvaises pratiques contraire à l'Etat de droit, à la démocratie et aux lois de la République qui sont violées depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir.