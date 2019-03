Ile Maurice: Gurib-Fakim faite Doctor Honoris Causa par la business school ESCP Europe

Elle a peut-être démissionné de la présidence dans les conditions que l'on sait. Ameenah Gurib-Fakim n'en demeure pas moins une personnalité éminente à l'étranger.

D'ailleurs, elle sera bientôt faite Doctor Honoris Causa par ESCP Europe, la plus vieille business school au monde. C'est ce que révèle l'Ameenah Gurib-Fakim Foundation dans un communiqué, ce vendredi 29 mars.

L'ex-cheffe de l'État recevra son titre le 29 mai. Mais avant, elle donnera une conférence sur le thème «Climate Change and its impact on sustainable development in Africa and SIDs». Conférence qui sera «livestreamed» dans tous les campus d'ESCP Europe à Berlin, Londres, Varsovie, Paris, Madrid et Turin.