Cote d'Ivoire: Lutte contre le tabagisme / Alpha Blondy - « La fumée du tabac contient plus de soixante-dix substances cancérigènes »

La méga star internationale du Reggae vient de prendre un engagement auprès du ministre de la Santé pour l'aider à combattre le fléau en Côte d'Ivoire.

« Je voudrais vous accompagner, M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, dans votre lourde tâche du combat contre le tabagisme.

Parce que je suis moi-même un ancien fumeur. Et on a découvert maintenant tout le mal que le tabagisme crée dans le monde et dans nos pays africains qui sont sous-développés ».

Ce message est de la méga star du reggae, Alpha Blondy. Il est devenu un vrai ambassadeur de la lutte contre le tabac et autres stupéfiants. Et le reggaeman est allé exprimer cet engagement au ministre de la Santé le 27 mars, à son cabinet sis au 16e étage de la Tour C, au Plateau.

Les emballages de cigarettes en Côte d'Ivoire interdits en Europe.

Sur place, Alpha Blondy n'est pas passé par quatre chemins pour dire son amertume et sa volonté d'œuvrer auprès du ministre.

« Fumer tue . Et la fumée du tabac contient plus de soixante-dix substances cancérigènes. Elle provoque les cancers de la bouche et de la gorge. Les emballages des cigarettes tels que vendus présentement sont "illégaux"», a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Je suis venu dire au ministre en charge de la Santé que l'interdiction de fumer en public n'est pas suffisant.

Il faut désormais que les cigarettes, toutes marques confondues, aient les mêmes emballages avec des images des pathologies que crée le tabagisme. Pour que les fumeurs sachent à quels risques ils s'exposent ».

En fait, Alpha Blondy s'est inspiré de ce qui se fait présentement dans les pays développés pour exprimer son désarroi. Car en France, en Allemagne, en Grande Bretagne, aux États-Unis et dans bien d'autres pays, « les formats d'emballage des cigarettes tels que présentés ici sont interdits.

Et toute l'Union européenne exige le format avec des messages indiquant les pathologies que crée le tabagisme », a-t-il expliqué. Et de s'interroger : « Pourquoi cela (les emballages classiques - Ndlr ) est-il permis chez nous ?

C'est la raison pour laquelle Alpha Bondy « compte sur le président de la République pour qu'on gagne ce combat, et pour que les jeunes découvrent que le tabac est un vrai poison ».

Avant que le reggaeman ne fasse ce plaidoyer : « Je demande au ministre qu'on puisse imposer de nouveaux emballages de cigarettes en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas au Rwanda », a-t-il proposé.

Le tabac tue plus que le paludisme, la tuberculose et le Sida

Le ministre Aka Aouélé, lui, a apprécié à juste sa juste valeur l'initiative prise par l'artiste. Qui s'inscrit, selon lui, « dans le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions (Pnlta) ».

« Nous sommes ici pour prendre conscience de la gravité des problèmes liés au tabac. Et les images sur ces emballages méritent d'être présentées à toute la nation ivoirienne ».

Ce qui a amené le ministre a affirmé que « dans un pays où on déplore trop de décès, avec notamment le défi lié au taux élevé de la mortalité maternelle, néo-natale et infantile, si on ajoute le tabac, la situation s'aggrave davantage. Puisqu'il semble que le tabac, à lui seul, tue plus que le paludisme, la tuberculose et le Sida ».

Et Aka Aouélé de conclure en lisant quelques messages forts inscrits sur les paquets de cigarettes que Alpha Blondy veut qu'on impose dans son pays.

« Fumer augmente le risque d'impuissance (sexuelle) ; Fumer provoque les cancers de la bouche et de la gorge ; Les enfants des fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs ; etc. »