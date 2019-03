Cote d'Ivoire: Eléphants - La griffe de l'entraîneur Ibrahim Kamara

Le sélectionneur national est pour beaucoup dans le nouvel état d'esprit du groupe.

Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont aligné deux victoires successives face au Rwanda (3-1) et le Liberia, respectivement en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can 2019 et en match amical.

Sur l'ensemble de la production du groupe lors de ces deux rencontres, les observateurs notent une équipe beaucoup plus sereine et qui gagne de plus en plus en confiance.

« Il y a quelque chose qui a fondamentalement changé dans la façon de jouer de l'équipe. Elle essaie tout de suite de prendre son adversaire à la gorge et s'installer dans la rencontre.

Avant, l'équipe attendait d'être mis en danger avant de réagir », a relevé Bakayoko Kapit, consultant sur la chaîne de télévision nationale de Côte d'Ivoire. Les Eléphants, eux, se réjouissent du nouvel état d'esprit du groupe impulsé par leur entraîneur, Kamara Ibrahim.

« Il y a un nouvel état d'esprit mais également la touche personnelle du coach qui est à féliciter. C'est lui qui a su mettre cette ambiance et cet état d'esprit en place.

Il fait du bon boulot et il faut le féliciter », a expliqué Séri Jean Michael, le milieu de terrain ivoirien qui évolue à Fulham, en Angleterre.

Nommé officiellement comme entraîneur des Eléphants depuis le 30 juin 2018, après le départ du Belge Marc Wilmots, Kamara Ibrahim a fait de l'esprit du groupe de l'équipe et de l'ambiance au sein de son équipe, l'une de ses missions primordiales.

« Pour moi, le groupe passe avant tout. Quel que soit le joueur qui viendra, s'il ne se soumet pas aux exigences du groupe, je serai intransigeant avec lui. Si aujourd'hui, on a pu recoller au peloton de tête et se qualifier dans notre groupe, c'est parce qu'on a travaillé dans un climat apaisé.

Cela doit toujours prévaloir », a souvent insisté le technicien ivoirien. Les Eléphants de Côte d'Ivoire semblent pour l'instant sur la bonne voie avec le projet mis en place par leur entraîneur.

De quoi prétendre déjà figurer parmi les favoris de la Can ? « D'abord, nous aurons à cœur de rectifier le tir de la Can précédente.

Nous ne nous sommes pas encore fixés des objectifs mais une chose est certaine, nous jouerons les matches les uns après les autres et on verra après ce que cela va donner », a répondu Séri Jean Michael.

Pour l'instant, l'équipe, le staff et l'ensemble des Ivoiriens attendent avec impatience le tirage des groupes prévu le 12 avril pour jauger réellement des chances des Pachydermes ivoiriens dans la compétition.