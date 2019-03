Egypte: Libération d'Alaa Abdel Fattah, figure de la révolution de 2011

Le militant de gauche et blogueur Alaa Abdel Fattah a été libéré dans la nuit de jeudi à vendredi a annoncé sa famille. Abdel Fattah avait été arrêté en novembre 2013 lors d'une manifestation contre les militaires.

« Alaa Abdel Fattah est sur l'asphalte. Mabrouk ! » C'est ainsi que des milliers d'internautes ont accueilli l'annonce de la libération du célèbre blogueur toujours suivi par plus de sept cent mille personnes sur Twitter malgré des années de silence.

Abdel Fattah avait été arrêté en novembre 2013 lors d'une manifestation pour abroger le jugement de civils par des tribunaux militaires dans le projet de constitution. Libéré sous caution, celui qui avait remporté plusieurs prix internationaux, a été condamné à 5 années de prison en 2014.

Issu d'une famille de militants de gauche et défenseurs des droits de l'homme Abdel Fattah avait créé un blog devenu célèbre où il contestait le pouvoir.

Cela lui avait valu une première arrestation sous Moubarak en 2006 puis sous le pouvoir des militaires en octobre 2011. Abdel Fattah doit encore pointer chaque jour au poste de police durant 5 ans.

After serving a five year sentence , prominent Egyptian activist Alaa Abdel Fattah has been released from prison. He protested against military trials for civilians in 2013.

He will continue to be on probation for five more years as part of his sentence. pic.twitter.com/DQECqk31lt

@AaronAinomugisha (@AaronAinomugis3) 29 mars 2019