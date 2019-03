Cote d'Ivoire: Ecole primaire - Le taux d'achèvement des études des filles s'améliore

La présentation officielle des statistiques scolaires de l'année 2017-2018 a été faite en présence de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

En présentant les données statistiques scolaires de l'année scolaire 2017-2018, hier au Plateau, la direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, salue une avancée. Il s'agit du taux d'achèvement des études des filles du cycle primaire.

Mamadou Fofana, ledit directeur, a indiqué que le taux a chuté aujourd'hui de 79 à 42% depuis que la ministre Kandia Camara a pris les rênes du ministère en charge de l'éducation nationale.

L'inscription des enfants au Cp1 dans le public fait état de ce que 20 654 enfants n'ont pu accéder au Cp1 contre 25 142 à la rentrée 2017-2018.

Ce qui dénote que des efforts ont été faits. Toutefois, il a relevé la nécessité de construction de salles de classe pour permettre le recrutement massif des enfants.

Parmi eux 11% avaient l'âge oscillant entre 6 et 16 ans. Le taux de redoublement au primaire est de 8, 4% contre 10,6 précédemment. Dans le domaine de l'alphabétisation, il existe 2198 centres avec 56 027 apprenants.

La publication des données statistiques scolaires est une nécessité pour les responsables du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en vue de planifier les besoins divers recensés sur l'ensemble du territoire.

Et ce, dans les domaines du préscolaire, du primaire et du secondaire général et technique. « Ces données nous permettent de mieux préparer la rentrée prochaine. Nous avons une idée des salles de classe, des effectifs d'enseignants.

Nous pouvons ainsi prendre nos dispositions et agir vite et juste. Ces statistiques nous donnent des clés pour un bon pilotage du système éducatif. Les statistiques de poche sont en deux versions. En anglais et en français.

La version anglaise est fort prisée à l'extérieur du pays. Nous nous inscrivons dans la droite ligne de contribuer à la réussite du programme social du gouvernement », a déclaré Kandia Kamissoko Camara, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle.

Mamadou Fofana, directeur des stratégies, de la planification et des statistiques, est engagé à poursuivre la production des statistiques pour une gestion efficiente et une meilleure mobilisation des ressources nationales et internationales. L'objectif visé, c'est la bonne gouvernance de l'école ivoirienne.

Des statistiques scolaires de poche 2019 ont été élaborés pour être mis à la disposition des acteurs et partenaires de l'école ivoirienne. L'Unesco et l'Unicef soutiennent cette vision de bâtir le pilotage du système éducatif sur des statistiques fiables.