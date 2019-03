Cameroun: Basket - Ces deux Africains qui dominent la NBA

Le plus grand championnat de basket de la planète connaît une révolution cette année. En effet, pour la première fois de sa carrière, Lebron James, figure dominante de la NBA depuis une dizaine d'années ne participera pas aux play-offs. Cet événement mérite d'être souligné tant le « king » James a dominé la NBA, raflant au passage, au cours de cette décennie, quatre titres de champion.

Maintenant que Lebron James est sur le déclin, la NBA se cherche de nouveaux porte-étendards pour l'avenir, dans l'optique de continuer à demeurer le plus grand championnat de basket au monde. Et on peut dire que l'avenir de la NBA est brillant avec l'éclosion du pivot camerounais, Joël Embiid, et du Nigérian d'origine, Giannis Antetokoumpo. Il ne fait aucun doute aux yeux des experts que ces deux africains font désormais partie des figures dominantes de leurs équipes et surtout de la NBA, et ils l'ont bien prouvé lors du match qui a opposé, le 18 mars, l'équipe de Milwaukee à celle de Philadelphie.

Duel de titans entre Africains

Nous ne sommes qu'en mars, ce n'est donc que la saison régulière qui tend vers sa fin, mais le public sportif a eu droit à l'ambiance d'un match de play-offs. Plus que ça même, il a eu droit à un avant-goût d'une potentielle finale de Conférence entre Philadelphie et Milwaukee. Tout y était. Le score serré, avec une victoire des Sixers d'Embiid sur le fil (130-125). Un public déchaîné, une lutte intense. Deux super stars au sommet de leur art et qui n'ont pas hésité à se rentrer dedans tout en restant dans les normes du basket. Se dévisager après des paniers importants et spectaculaires ou même se chambrer toute la soirée. C'était véritablement l'ambiance d'une vraie rencontre à enjeux entre deux équipes susceptibles d'aller très loin à partir d'avril. Sauf que pour aller jusqu'aux finales NBA, l'un devra passer devant l'autre avant.

Le Nigérian Giannis Antetokounmpo, le futur probable MVP de la saison, avait bien conscience de l'enjeu. Il a donné le meilleur de lui-même pour marquer le choc de son empreinte. Il a provoqué Joël Embiid en face-à-face. Et il a terminé avec le premier match à plus de cinquante points de sa carrière (cinquante-deux points précisément), son nouveau record donc. Avec aussi seize rebonds et sept passes. Il a ainsi rejoint la légende Kareem Abdul-Jabbar parmi les seuls joueurs à avoir un jour compilé plus de cinquante points et quinze rebonds sur un match.

Joël Embiid a encore franchi un cap

Mais si Antetokoumpo a remporté la bataille des points, il a néanmoins perdu le match. Face à lui, le Camerounais Embiid a compilé quarante points et quinze rebonds pour remporter ce duel de titans entre Africains. C'est, d'ailleurs, la première fois depuis presque quarante ans que deux joueurs adversaires finissent chacun avec au moins quarante points et quinze rebonds. Avec des statistiques personnelles en forte hausse, Joël Embiid a encore franchi un cap cette année, s'affirmant comme l'un des joueurs les plus dominants de la NBA. Après deux premières saisons très prometteuses avec Philadelphie, malgré un temps de jeu limité en raison d'un physique fragile, le pivot camerounais avait ainsi surpris pas mal de monde l'été dernier en annonçant que son objectif pour la saison 2019 était d'être élu meilleur joueur de la saison.

Sur le plan des statistiques individuelles, force est de constater que le pivot camerounais a relevé le défi. Par rapport à la saison dernière. Embiid a ainsi nettement augmenté ses moyennes, déjà élevées, de points. De vingt-trois points l'an passé, il est passé à vingt-sept cette saison. Aussi en augmentation, sa moyenne de rebonds, passant de 11 à 13,6. Celui qu'on surnomme « The Process » figure ainsi dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la NBA (7e), dans celui des meilleurs rebondeurs (3e) et dans celui des meilleurs contreurs (8e). Débarrassé des inquiétudes autour de la capacité de son corps à tenir la cadence infernale d'une saison NBA, Embiid est désormais en mesure de dominer la raquette tous les soirs. Logiquement, sa productivité a augmenté en conséquence, confirmant un potentiel rare.

Depuis quelques années, la ligue de basket américaine ne cesse de créer des filières de recrutement sur le continent africain, ayant compris le très gros potentiel des Africains dans ce sport. Quand on voit la progression spectaculaire de Giannis Antetokoumpo et de Joël Embiid, on comprend aisément que le futur de la NBA s'écrira bien en Afrique.