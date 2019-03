Sénégal: Qualité de l'éducation - Jangandoo 2019 lancé

Le Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales (Lartes) a lancé officiellement hier, jeudi 28 mars, le baromètre citoyen Jàngandoo 2019. Jàngandoo vise à mettre à disposition des acteurs de l'éducation des analyses sur la maitrise des apprentissages, les conditions d'apprentissage et les facteurs favorisant la réussite.

Ce baromètre d'évaluation en français et arabe des apprentissages des élèves du primaire en calcul, lecture et culture générale se fondera sur un échantillon portant sur 798 districts de recensement et 16.000 ménages au Sénégal.

Pour 2019, en plus d'une analyse des lieux d'éducation, Lartes va accorder une attention particulière pour recueillir des données sur les conditions d'apprentissage et de vie des ménages.

L'enquête fournira périodiquement l'état de la qualité de l'éducation pour tous les enfants de 9 à 16 ans à partir des résultats sur les performances des enfants sur les matières susmentionnées. Jàngandoo vise à mettre à disposition des acteurs de l'éducation des analyses sur la maitrise des apprentissages, les conditions d'apprentissage et les facteurs favorisant la réussite et enfin les disparités géographiques, de genre, de conditions socio-économiques.

En addition, Jàngandoo proposera aux communautés et à l'école des actions de remédiation pour les enfants en difficultés.

Le baromètre citoyen Jàngandoo lâchera 500 animateurs et superviseurs issus des communautés (différents départements concernées par l'enquête) pour la collecte des données ménages et sur les lieux d'apprentissage.

Les initiateurs expliquent que l'évaluation porte sur la mesure des connaissances des enfants à partir du niveau médian correspondant aux connaissances acquises à la fin de la troisième année d'apprentissage.

Un questionnaire sera administré aux ménages, permettant d'analyser les performances des enfants en fonction de l'environnement familial.

Pourquoi pas les enseignants et les inspecteurs ?

Si Jàngandoo met l'accent sur les enfants et son environnement scolaire et familial pour mesurer la qualité de l'éducation, il n'en demeure pas moins que le Lartes omet, à moins de faire une autre étude ou d'y prendre en compte dans la présente initiative, des acteurs importants dans le processus d'apprentissage.

Considéré comme le premier intrant pédagogique, l'enseignant devait être sollicité dans le cadre de cette enquête, surtout dans ce contexte de généralisation de la mise en œuvre du Curriculum de l'éducation de base (Ceb).

L'effectivité pertinente de l'approche par les compétences est un point fondamental mesurer la qualité des enseignements et apprentissages. L'autre point, non des moindres, est l'apport des inspecteurs dans ce processus de recherche de qualité de l'éducation.

Ils interviennent dans la supervision et à l'encadrement des enseignants pour «orienter» les interventions des enseignants et ajuster l'offre de formation et les interactions induites dans les processus d'enseignement/apprentissage.

En 2016, les résultats du baromètre, rappelons-le, montrent qu'au niveau médian, les performances des enfants 9-16 ans restent faibles à l'échelle nationale.

Sur le même échantillon, les enfants de la cible de Jàngandoo ont réussi la lecture à hauteur de 16%, 20% pour les mathématiques et 22% pour la culture générale.