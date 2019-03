Sénégal: 7ème édition du Festival Urban Women Week - Pour une meilleure intégration des femmes dans les cultures urbaines

Dakar vit au rythme du festival Urban Women Week qui prend fin ce vendredi, 29 mars. Pour une 7ème édition, le festival devra permettre de renforcer la place de la femme dans le milieu des cultures urbaines.

«Le projet est mis en place pour soutenir des femmes dans des projets artistiques», a fait savoir la présidente du festival, Ndèye Fatou Thiam.

Selon les organisateurs, «le projet consiste à renforcer la présence et la capacité des femmes à travers les cadres d'expression comme le rap, le graffiti, la danse et le Djing mais aussi par la formation professionnelle en leadership en mentoring en social living en management et marketing culturel».

Pour cette année, l'innovation du festival Urban Women Week est l'atelier de coaching et du développement personnel. «Au cours de ce projet, il s'agit d'interroger la pratique du hip-hop comme espace de valorisation des femmes.

Ceci, dans une perspective du genre qui, en analysant la construction sociale des sexes et de leurs rôles ainsi que les rapports de subordination qui en résultent, permet notamment de penser la segmentation de la société entre sphère privée et sphère publique ainsi que les moyens pour subvertir à cette différenciation sociale entre les hommes et les femmes», ont fait savoir les organisateurs. Pour une semaine, les femmes auront ainsi à être formées dans plusieurs disciplines.

Dans cette même lancée, un projet dénommé «Digit-elle» et soutenu par l'Unesco a été lancé. Il s'agit, selon, l'administrateur de la Maison des cultures, Amadou Fall Bâ d'un projet qui vise à «accroître les opportunités professionnelles de 20 femmes entrepreneures, âgées de moins de 40 ans, urbaines et péri-urbaines de Dakar, et travaillant dans l'industrie créative digitale». Il va consister en une formation technique numérique et en gestion entrepreneuriale.