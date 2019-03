Afrique: Du 1er au 5 avril 2019 en Ethiopie - La pauvreté et les questions de développement social au cœur d'un forum spécial

L'Union Africaine va organiser du 1er au 5 avril à son siège de la Commission de l'Union Africaine, à Addis-Abeba, la 3ème session du comité technique spécialisé dans les questions de développement social, le travail et l'emploi. Cette session spéciale débattra autour du thème principal : « Elimination de la pauvreté grâce aux investissements stratégiques aux niveaux national et régional pour le développement social, le travail et l'emploi en Afrique ».

A en croire les organisateurs qui ont livré cette information aux médias, la pertinence de ce thème se justifie par le fait qu'il pose le problème des investissements stratégiques et du renforcement des institutions clés en tant que moyens catalytiques de planification des politiques, de la mise en œuvre et de la responsabilité de l'agenda 2063 de l'UA et du Programme de développement durable 2030.

En ce qui concerne le contexte de ce forum, il sied de signaler que la question de la pauvreté est abordée par rapport aux problèmes de développement social tel que l'emploi, la sécurité sociale, la protection sociale, l'égalité et la structure de l'économie, ainsi que la source des revenus et les normes sociales. Toutefois, il faut noter que l'Agenda 2063 de l'Union Africaine vise à faire de l'Afrique, un continent prospère, fondé sur une croissance inclusive et sur le développement durable doté des ressources nécessaires à son propre développement. Et dans le cadre de la rencontre d'Addis-Abeba, la mise sur pied des stratégies d'emplois novatrices est déjà envisagée pour mieux renforcer le rôle des jeunes et des adultes africains privés de leurs droits. Une approche de sensibilisation globale est préconisée à ce sujet.

L'objectif général de ce forum est de prendre en compte l'ensemble des stratégies d'investissement pour les politiques de réduction de la pauvreté au niveau national et régional en vue du développement social, afin de permettre aux personnes vulnérables et aux groupes marginalisés d'améliorer leur accès aux moyens de subsistance.

Ce forum est subdivisé en trois phases distinctes. Premièrement: la réunion des experts de haut niveau est prévue le 1er avril. Elle va se focalisée sur l'examen du projet de rapport de mise en œuvre de la Décennie africaine des personnes handicapées et du projet de document politique de remplacement du plan d'action continental (2010-2019), le projet de protocole d'accord africain à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des citoyens, à la protection sociale et à la sécurité sociale, au projet d'Agenda social de 2063, au projet de plan d'action décennal qui vise à éliminer le travail des enfants, le travail forcé, le trafic des êtres humains et l'esclavage moderne, en vue de faire des recommandations à soumettre à l'examen et à l'approbation des ministres.

En second lieu, une réunion d'experts est envisagée du 2 au 3 avril, et portera principalement sur l'examen des documents pertinents et points desvues des experts. En dernier lieu, se tiendra enfin la réunion des ministres proprement dite du 4 au 5 avril 2019, pour passer en revue l'ensemble du travail des experts. Soulignons que ce forum réunira les ministres en charge du développement social, du travail et de l'emploi ; les experts de gouvernements, les partenaires sociaux, les communautés économiques régionales, etc.