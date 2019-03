Soudan: Le ministre des Finances dévoile les lignes du développement de la performance

Khartoum — Le ministre des Finances et de la Planification économique, M.Magdy Hassan Yassin, a dévoilé un ensemble d'orientations pour le développement de la performance financière et économique, dont le plus important est l'adoption de la technologie pour améliorer les performances et renforcer l'engagement de son ministère à gérer et à utiliser les ressources abondantes du pays afin de renforcer l'économie et les intérêts des citoyens.

Le ministre a déclaré que le ministère devrait diriger la révolution de la technologie et de l'information et suivre le rythme du monde pour réaliser le développement souhaité tout en élargissant les voies de partenariat avec le secteur privé.