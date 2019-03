Soudan: Le Comité législatif du Parlement discute le dossier des libertés au Soudan

Khartoum — Le comité de la législation, de la justice et des droits de l'homme et les représentants des partis politiques à l'Assemblée nationale se sont réunis jeudi avec la responsable du dossier d'Afrique au sein de l'Office des libertés religieuses du département d'État Mme. Sarah Krish, en visite au pays actuellement.

Lors de cette réunion présidée par le chef du comité M. Osman Nimer, le coté soudanais a répondu à toutes les questions posées par la responsable américaine, affirmant que le Soudan est un Etat de loi et législations respectant la Constitution et les droits de l'homme, indiquant que le Soudan est l'un des premiers pays à signer le document sur les droits de l'homme et que la religion islamique appelle à l'extension des libertés et à la coexistence pacifique entre toute les religions sans distinction.

Les orateurs ont déclaré que les musulmans et les chrétiens au Soudan pratiquaient librement leurs rituels, sans aucune ingérence, tout en signalant aux coutumes et traditions soudanaises au sein de la même famille, qui ne distinguaient pas entre les religions et les races.

Nimer a salué la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a acquitté le Soudan de l'attentat à la bombe contre le Cole.

De son côté, Mme Krish a discuté avec le Comité de Législation, Justice et Droits de l'Homme à l'Assemblée nationale le plan d'action américain et l'évolution du dossier des libertés au Soudan, les lois sur les droits de l'homme et la question de la femme, tout en passant en revue la mission du Bureau des libertés religieuses du Département d'État américain, qui a rédigeait des rapports annuels sur l'état des libertés religieuses en Afrique.