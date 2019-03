Sénégal: Naples - Ancelotti « Koulibaly ne bougera pas »

Entre Carlo Ancelotti et Kalidou Koulibaly, les relations sont des plus solides. Le technicien italien et entraîneur de Naples ne voit donc pas le défenseur sénégalais partir à la fin de la saison, d'autant plus qu'il est l'un des éléments clés de sa disposition tactique.

Interrogé par La Republica, Ancelotti exclut totalement un départ de Koulibaly, alors que ce dernier est de plus en plus annoncé partant à la fin de la saison.

« J'ai une équipe très bien structurée et avec une marge de progression. Notre colonne vertébrale est solide : deux gardiens de but précieux, une défense fiable avec un phénomène comme Koulibaly, un milieu de terrain bien structuré avec Allan, Zielinski et Fabian Ruiz, des pions essentiels en attaque. Nous sommes voués à nous développer avec des investissements ciblés et en harmonie avec le club. Les grands noms resteront, Naples ne sera pas obligé de vendre et de réaliser des plus-values. Koulibaly aussi ? Absolument, il ne bougera pas », a indiqué le coach italien.