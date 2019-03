Sénégal: Koungheul réfléchit sur une réponse locale aux problèmes de la migration

Koungheul (Kaffrine) — Le conseil départemental de Koungheul (Kaffrine, centre), en partenariat avec le programme "Réussir au Sénégal", a clôturé, vendredi, un forum de sensibilisation et d'information sur la migration, la citoyenneté et le développement local, a constaté l'APS.

"Ce forum se veut un cadre d'écoute et de sensibilisation des jeunes du département de Koungheul sur les questions de migration et de développement local pour une prise de conscience plus accrue", a expliqué le président du conseil départemental de Koungheul, Assane Diop.

Cette rencontre qui a duré deux jours a regroupé 150 participants dont 51 migrants-retours, des élus locaux, des autorités administratives et des services techniques. Des organisations de producteurs, les conseils communaux de la jeunesse et des groupements de femmes et de jeunes ont également pris part au forum.

"Le phénomène de la migration est un enjeu international. Et, des mesures sont prises pour cela. Au Sénégal, le gouvernement à travers le ministère des affaires étrangères et les sénégalais de l'extérieur a défini une politique nationale en la matière. Donc, le problème de la migration est mondial et la réponse doit être nationale mais aussi locale ", a estimé M. Diop.

D'où, selon lui, l'élaboration par le conseil départemental de Koungheul d'un programme de développement économique et social (PRODESK) qui, entre autres objectifs, vise à combattre la pauvreté, créer des emplois et de la richesse au niveau local.

"Notre département est une zone de départ. Il n'y a pas une quinzaine de jours où on n'entend pas une famille crier parce que son fils a disparu en mer. La migration est réelle dans le département de Koungheul", a fait savoir Assane Diop.

Pour lui, ce forum "va contribuer de manière significative à la sensibilisation des jeunes et des femmes sur les enjeux de la migration et sur les potentialités locales". "Les actes du forum vont indiquer les prochaines étapes pour arriver à des résultats probants face au problème de migration à Koungheul", a espéré le président du conseil départemental.

Il a indiqué que les enjeux liés à l'exode rural et la migration irrégulière des jeunes du département de Koungheul ont largement attiré l'attention des acteurs lors des forums tenus à la base dans le cadre du processus d'élaboration du plan départemental de développement.

C'est ainsi, a-t-il rappelé, que "sa structure a initié le programme de développement économique et social de Koungheul (PRODESK) qui vise à s'appuyer sur les jeunes pour revitaliser les filières agrosylvopastorales afin d'endiguer l'exode rural et la migration irrégulière".

Lors de ce forum, des migrants-retours ont raconté devant les participants leurs calvaires en mer ou en Lybie.

Le représentant du programme "Réussir au Sénégal" a indiqué que sa structure a décidé de financer à hauteur de 150 millions de frs CFA le PRODESK dans l'objectif de booster l'entreprenariat des jeunes migrants et des femmes.