Congo-Kinshasa: L'ARCA octroie les premiers agréments à six sociétés d'Assurances

Le secteur d'assurances déjà libéralisé en RDC, l'État ne détient plus de monopole. Les privés déjà agréés peuvent désormais, dès l'instant où leurs sociétés sont agréées, œuvrer en toute légalité à travers le pays.

L'Autorité de régulation et de contrôle des Assurances en République démocratique du Congo (ARCA) a octroyé les agréments à quatre sociétés d'assurances et à deux autres de courtage d'assurances. Les six sociétés agréées sont désormais autorisées à œuvrer dans le secteur d'assurances en RDC. L'annonce a été faite, hier jeudi 28 mars à Kinshasa, par le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda. C'était au cours d'un point de presse qu'il a tenu dans son cabinet de travail, situé dans la commune de Gombe.

La décision d'agréer les six sociétés a été prise à l'issue d'une réunion du Conseil d'administration de l'ARCA, conformément aux prescrits du Code des assurances et de règlements de l'ARCA. Ce, après une analyse minutieuse des dossiers des soumissionnaires.

Ainsi, Activa Assurance RDC ; Société financière d'assurance Congo (SFA Congo) ; Rawsur Life SA et Rawsur SA sont agréées en qualité de sociétés d'assurances. Quant à Allied insurance brokers Sarl (AIB) et Gras savoye RDC, elles sont autorisées en qualité de sociétés de courtage d'assurances.

« L'octroi de ces agréments et autorisations matérialise non seulement l'effectivité du processus de libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo, mais également celle de la vision et de la stratégie de l'ARCA, telles que présentées par son directeur général ad intérim, Alain Kaninda, le 27 novembre 2018. Ainsi, après plus de 50 ans de monopole étatique, une nouvelle ère s'ouvre pour un secteur des assurances plus dynamique et inclusif, contribuant de manière effective au développement socioéconomique de la République démocratique du Congo », a déclaré le directeur ad intérim de l'ARCA.

Avec l'agrément de ces sociétés d'assurances et de courtage d'assurances, la Société nationale d'assurances (Sonas) perd ainsi le monopole qu'elle a détenu pendant plus de 50 ans. La libéralisation officielle du secteur des assurances avait été annoncée depuis mars 2016, mais la réglementation tardait à être mise en place et les agréments à tomber.

Selon Alain Kaninda, « le marché des assurances en RDC est d'un potentiel de 800 millions de dollars américains ». Il estime que dans un futur proche, la RDC devra être un des marchés les plus compétitifs d'Afrique. D'autres spécialistes évoquent ainsi « un potentiel de 5 milliards de dollars américains dans le secteur d'assurances en RDC ».

Fin du monopole

« Les sociétés agréées peuvent désormais commencer à travailler dès à présent. Elles ont pleinement le droit de développer leurs activités », a renchéri Alain Kaninda.

Quant à la Sonas, Alain Kaninda pense qu'elle devra se plier à la même réglementation que les autres sociétés d'assurances. Mais du fait de sa présence depuis de longues dates, la Sonas n'a pas eu à répondre aux mêmes exigences d'agrément que les autres sociétés.

Concernant la sensibilisation des populations congolaises à la culture d'assurances, le directeur ad intérim de l'ARCA est d'avis que « la sensibilisation des populations relève désormais des sociétés qui vont déployer leurs représentations dans le pays. À elles et à l'ARCA de bien se faire connaître et de mobiliser les clients ».

L'Autorité de régulation et de contrôle est un établissement public indépendant à caractère technique, doté de la personnalité juridique. Il a son siège à Kinshasa. L'ARCA a été instituée en exécution du décret n°16/001 du 26 janvier 2016. Elle est placée sous la tutelle administrative du ministère des Finances. L'ARCA exerce sur toute l'étendue de la RDC et dispose de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires en vue de mener à bien les actions prévues par le code des Assurances.

Au regard de la loi, l'ARCA veille à la protection de droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurances, à la solidité de l'assise financière des entreprises d'assurances et de réassurance, ainsi qu'à leur capacité à honorer leurs engagements.