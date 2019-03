Ile Maurice: Elle donne Rs 3 000 à un inconnu pour un téléphone

L'inconnu a pris l'argent disant qu'il allait chercher le téléphone. Il n'est jamais revenu. Une jeune fille de 21 ans a porté plainte jeudi 28 mars au soir. Cette habitant de Poste-de-Flacq s'est faite voler Rs 3 000 en voulant acheter un smartphone. Elle a donné un rendez-vous à Port-Louis à quelqu'un qu'elle avait rencontré sur Facebook depuis deux semaines, un certain «Rambo Sheik», via le compte de sa belle-sœur.

Cet homme a posté plusieurs modèles de téléphone et d'ordinateurs portables à vendre. La plaignante a choisi un Samsung j7 pour Rs 3 000. Le vendeur lui a promis de lui fournir un chargeur et un reçu. Son cousin a appelé ce dernier et ils ont convenu d'un rendez-vous, jeudi, hier soir, rue St Denis à Port-Louis.

Sur place, le Rambo a demandé l'argent disant qu'il allait rapporter le smartphone. Cousin et cousine ont attendu, attendu... La jeune fille a réalisé qu'elle a été bernée, qu'elle ne connaissait pas la vraie identité du facebooker ni rien sur lui. Son cousin l'a rappelé et il s'est entendu répondre : «Ni cash ni telefon narien pa pou gagne al get gard.» Ce qu'elle a fait...