Cameroun: Limitation des importations - On mise sur les PME et la transformation

C'était la principale préoccupation du Conseil de cabinet présidé hier à Yaoundé par le Premier ministre, Dion Ngute Joseph.

C'est un Conseil de cabinet dans le droit fil de ceux tenus en janvier et février derniers que le Premier ministre, chef du gouvernement, Dion Ngute Joseph a présidé hier à Yaoundé. Les deux communications présentées pour la circonstance avaient le même dénominateur : rechercher les voies et moyens pour la réduction des importations de certains produits de première nécessité.

Une préoccupation qui rentre en droite ligne des engagements du président de la République dans le cadre de la profession de foi qu'il a présentée aux Camerounais lors de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018.

Paul Biya s'engageait ainsi au développement des industries de transformation locale et à un soutien accru aux PME et PMI. Hier à l'immeuble étoile, il a été question des leviers de transformation industrielle des produits de notre agriculture. Face aux autres membres du gouver nement, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoke s'est exprimé sur les possibilités de transformation industrielle des produits agricoles locaux.

Selon le ministre des Mines, ce secteur représente environ 28% de la valeur ajoutée du secteur secondaire hors pétrole. Il est plus question de mettre l'accent sur l'activation des unités industrielles existantes, de mettre en cohérence l'action gouvernementale avec les différentes administrations qui sont impliquées, et d'intéresser le secteur privé qui est en réalité le premier demandeur de la matière première.

Même si des structures comme le technopole de Ouassa Babouté dans l'arrondissement de Nkoteng, qui va s'étendre sur environ 405 ha devraient permettre à notre pays de limiter ces importations et même de s'ouvrir à d'autres marchés.

Dans le contexte camerounais, pour parvenir aux résultats escomptés, l'action des PME ne devrait pas être négligée. Ce qui explique le second exposé au cours des travaux d'hier par le ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat. Achille Bassilekin III s'est appesanti sur leur implication dans la création d'une chaîne de valeurs en vue de la réduction des importations des biens et services.

A ce jour, ce sont près de 210 000 unités écono miques qui sont dénombrées dans ce secteur, même si l'on note une très forte présence de très petites entreprises et de Petites entreprises.

Il est question d'apporter à ces PME les différents appuis annoncés par le président de la République. Ceux-ci vont leur permettre d'accroître leur production pour la couverture du marché national et, pourquoi pas, s'attaquer à un marché sous régional qui enregistre chaque jour une forte demande.