Cameroun: Direction technique nationale de football - Les challenges de Joseph Noah

La griffe du nouveau directeur est attendue dans l'élaboration d'une politique moderne du football camerounais de la base aux sélections nationales et dans la formation des encadreurs

Dans les tuyaux depuis quelque temps, la nomination d'un nouvel homme à la tête de la Direction technique nationale (Dtn) de football est finalement intervenue mercredi dernier. Le choix de Seïdou Mbombo Njoya, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) s'est porté sur Joseph Serges Noah. L'ex-joueur et entraîneur du Canon de Yaoundé, 45 ans, devra concrétiser l'une des priorités de campagne de l'actuel exécutif de la Fecafoot : positionner la Dtn au centre du développement du football camerounais. Le double vainqueur de la coupe du Cameroun en 1993 et en 1996 devra jouer les alchimistes, en impulsant une véritable dynamique à l'un des parents pauvres du football camerounais. Dans les faits, il devra élaborer, mettre en œuvre, adapter de façon permanente et au gré des évolutions, la politique nationale du football camerounais. Un château d'eau qui doit irriguer tous les étages du sport-roi au Cameroun en vue de l'optimisation de la compétitivité et des performances. Outre la définition d'un plan directeur pour l'ensemble du football camerounais, l'ancien éducateur des U18 de l'Us Créteil sera chargé de son application. Notamment par les entraîneurs nationaux et les cadres techniques régionaux qui seront chargés de bâtir une véritable identité de jeu.

Porter le football national à son plus haut niveau qualitatif passera par le perfectionnement de l'élite à travers la gestion sportive des sélections nationales. Le travail de refondation à me ner va consister à rompre avec le phénomène de générations spontanées à travers un suivi méthodique et la poursuite de la détection. Aussi, un accent particulier devrait être mis sur la structuration technique du football féminin en plein essor. Autre pan et non des moindres des défis du Dtn, la bonne formation des encadreurs locaux.

Une formation des formateurs qui nécessite une approche pédagogique moderne élargie à toutes les formes de pratique du football (futsal, beach soccer, etc.). Fort de ces enjeux et de l'ampleur de la tâche, la Dtn version Noah aura avant tout besoin des ressources nécessaires à son effectivité. Une absence tant décriée ces dernières années en ce qui concerne les moyens humains, techniques et financiers, et qui a contribué à la torpeur du système névralgique de l'organisation du football.