Algérie: Évocation - Zizou ou le parcours d'un champion

Rappelé après neuf mois de pause comme entraîneur de Real de Madrid à la place de Santiago Solari, l'international franco-algérien, 46 ans, est devenu une légende du football mondial, avec un parcours hors du commun.

Né à Marseille, le 23 juin 1972, Zinédine Zidane dit Zizou est le dernier fils d'un couple d'immigrés algériens en France. Passionné de football et de judo dès sa tendre enfance, il commence à se faire remarquer à 9 ans dans l'As Foresta, un club de foot du quartier, avant d'entamer précocement, à 16 ans, une riche carrière professionnelle qui l'illustre parmi les plus grands footballeurs de l'histoire.

Entre 1988 et 2006, Zidane joue dans As Cannes (1988-1992) et Girondins de Bordeaux (1992-1996), en France, puis au Juventus, dans la ville italienne de Turin (1996-2001), et au Real de Madrid, en Espagne (2001-2006). Il bénéficie régulièrement, au cours de cette même période, d'une sélection dans l'équipe nationale française dont il sera la figure de proue, en tant que meneur de jeu. Il est, d'ailleurs, reconnu jusqu'alors comme le meilleur joueur français et européen de tous les temps.

Des trophées et des titres, il en a glanés en tant que joueur. Offrant pour la première fois une Coupe du monde à la France avec les Bleus en 1998, puis la coupe d'Europe 2000, Zinédine Zidane reçoit le Ballon d'or en1998. Désigné à plusieurs reprises meilleur joueur du monde par la Fifa, et souvent finaliste, il a remporté treize championnats en club : la Coupe Intertoto 1995 et 1999 ; le championnat d'Italie 1997 et 1998 ; la super coupe d'Italie 1997 ; la Ligue des champions 2002 ; la coupe intercontinentale 1996 et 2002 ; la super coupe de l'UEFA 1996 et 2002 ; la super coupe d'Espagne 2001 et 2003 ; le championnat d'Espagne en 2003.

Zizou met fin à sa carrière de joueur sur une fausse note monumentale, après avoir donné un coup de tête à la poitrine du joueur italien, Materazzi, en finale de la Coupe du monde 2006. Cependant, ce geste ne ternira point sa renommée. Il devient une icône dont on s'inspire au cinéma, en politique, dans les arts plastiques, pour le marketing autant que pour le football. Il intervient même dans l'humanitaire à travers la promotion des œuvres de charité.

Décidé à ne pas abandonner son sport-roi, son dada, Zinédine Zidane suivra une formation qui le consacrera entraîneur professionnel. Il prend la direction du Real de Madrid entre 2016 et 2018, amenant ce club à des victoires inédites. Un championnat et une super coupe d'Espagne, trois Ligues des champions, deux super coupes de l'UEFA et deux coupes du monde des clubs de la Fifa ; parfois, avec plus de trente matchs sans défaite.

Zidane est le premier meilleur joueur mondial devenu également meilleur entraîneur dans l'histoire du football. Beaucoup de footballeurs en herbe le prennent pour modèle. Enzo, Luca, Théo et Elyaz, les quatre fils qu'il a eus avec son épouse Véronique, suivent, en effet, ses traces, en s'adonnant pleinement au football comme lui.

Alors qu'il a bien voulu renoncer à sa fonction d'entraîneur du Real pour donner l'occasion à d'autres ; Santiago Solari qui l'a remplacé n'ayant pu aider l'équipe à conserver ses titres, Florentino Perez, le président du club, s'est vu dans l'obligation de le rappeler pour un contrat qui prendra fin en 2022. Un défi que celui-ci doit relever malgré l'absence du Ballon d'or CR7, vendu à Juventus.