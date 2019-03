Tunisie/Maroc: La Tunisie haut la main

-Poule A : Madagascar, Maroc et Tunisie «B»

-Poule B : Tunisie A, Bénin,Mali et Algérie

En se qualifiant en demi-finale, l'équipe de Tunisie A a rencontré le Maroc. Très motivées et bien encadrées techniquement par leur entraîneur, l'ancien champion Fethi Oueslati, les joueuses tunisiennes n'ont pas trop puisé dans leurs moyens pour prendre le meilleur sur l'équipe marocaine (13-4). Composée de quatre joueuses gonflées à bloc et bien décidées à remporter le premier titre africain, l'équipe de Tunisie a atteint son objectif. Mouna Béji, Ahlem Hadj Sassi, Ahlem Hadj Hassen et Asma Belli ont été à la hauteur de la confiance placée en elles en glanant le titre du premier championnat d'Afrique organisé en Tunisie. «Nous sommes comblés. Il y a de quoi. Organiser un premier championnat d'Afrique pour les dames et le remporter aux dépens d'une grande nation de boules et pétanque, à savoir Madagascar, est valorisant. Bravo à nos filles et au staff technique. Ce championnat servira d'une bonne étape de préparation pour les prochaines échéances, dont notamment le championnat du monde au Cambodge et en Espagne», a fait savoir le président de la Fédération tunisienne de boules et pétanque, Mohamed Lassaâd Dhif.

Béji toujours égale à elle-même

Au tir de précision, notre championne du monde, Mouna Béji (titre mondial remporté en 2011 avec Nadia Ben Abdessalem, Sawssen Belaid et Monia Sahal), n'a pas bien entamé le concours du tir de précision. Mais elle s'est vite rachetée en se classant 3e et a remporté la médaille de bronze. «ça arrive, au tir de précision on ne commence pas comme il faut, comme cela était le cas pour Mouna Béji. Mais grâce à son expérience, elle a terminé le concours en force. En général, notre équipe nationale s'est très bien comportée dans ce championnat d'Afrique en le remportant avec brio. Ce qui confirme encore une fois que la Tunisie est entrée dans la cour des grands. D'ailleurs, cette équipe féminine aura son mot à dire lors du prochain championnat du monde. Elle est composée de joueuses douées et encadrées par un staff technique chevronné», a confié le directeur technique national Skander Chérif.

Hier, a démarré, à Tunis City, l'Open de Tunis avec la participation de 12 pays, à savoir l'Algérie, le Bénin, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Canada, Monaco, Madagascar, le Mali, le Maroc et la Tunisie. Il se poursuivra jusqu' à dimanche.