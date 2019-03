Tunisie/Maroc: A 90' du bonheur...

Dès leur arrivée à Khartoum, les protégés de Lemerre ont été soumis à deux séances d'entraînement assez denses qui ont permis au staff technique d'effectuer une revue presque générale d'effectif.

Lemerre est assez malin, comme ce fut le cas face au Raja. Il devra préparer un onze combatif et assez expérimenté pour arracher une qualification.

Cette compétition arabe a tenu en haleine toutes les équipes arabes, et ce, en raison de son «prize money» alléchant, estimé à 7 millions de dollars pour le vainqueur. Ce soir, le coach étoilé introduira des changements dans les trois compartiments, et ce, pour bloquer la "furia" des Soudanais et en même temps pour marquer. A cette occasion, nous avons contacté l'international Ben Amor pour nous parler de ce match à quitte ou double : «Le rythme sera éprouvant pour notre mental. Nous sommes conscients de la difficulté de la tâche, ce soir, à Omdourman, mais nous serons sereins et vigilants face à un adversaire qui n'est pas aussi redoutable qu'on le pense. On aurait pu marquer plus de buts au match aller. A mon avis, il nous faut marquer dès le début et nous sommes capables de le faire. Certes, le match sera intense et assez délicat au début, mais nous sommes assez expérimentés pour ce genre de confrontations».

Hadj Hassen reconduit

Il est fort probable que l'option tactique du 3-5-2 serait maintenue pour bloquer les manœuvres offensives soudanaises. Avec trois défenseurs à l'axe : Boughattas-Ben Aziza-Jmel et deux excentrés offensifs, tels que Kechrida et Ben Ouanès, le buteur du match aller. Ce compartiment aura une allure solide et vigilante.

Le milieu de terrain -- l'arme fatale de l'ESS -- aura un grand travail à effectuer dans cette confrontation assez chaude et indécise. En effet, les deux pivots récupérateurs seront l'international Ben Amor -- la tête pensante de l'ESS -- et la sentinelle Karim Aouadhi. Ce duo aura une carte à jouer ce soir pour faire face aux milieux soudanais clairvoyants et dangereux par leur technique raffinée.

Ce duo sera aidé par les deux expérimentés Iheb Msakni et le jocker Hanachi qui perfectionnent bien leurs manœuvres offensives. Face à un milieu aussi équilibré, la mission des Soudanais s'annonce très difficile pour maîtriser leur jeu et mener aussi facilement leurs attaques.

«Ce sera un nouveau challenge et une qualification en finale à aller chercher ce soir face à El Merrikh. C'est notre destin. Nous sommes déterminés à atteindre notre objectif. Nous devrons être bien concentrés et ne pas tomber dans la provocation. Ce genre de match ne se joue pas. Il se gagne. Notre expérience et notre maîtrise tactique constituent nos points forts pour assurer notre qualification en finale», a encore ajouté Ben Amor.

Lemerre pourrait probablement faire confiance au jeune attaquant Hadj Hassen, excellent face à l'USMonastir et Kébili. Il sera associé à Belarbi pour percer la défense soudanaise pas assez compacte, comme on l'a vu à l'aller. Voilà l'ESS qui est à la recherche d'une nouvelle conquête sportive. Elle a toutes les cartes en main.