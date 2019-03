Ethiopie: Les réformes audacieuses et ambitieuses du supersonique Sherpa, Abiy Ahmed

Le succès est loin d'être garanti, mais ses réalisations ont créé un énorme sentiment d'opportunité dans le pays.

L'Éthiopie a été l'un des pays les plus performants du continent sur le plan économique, avec un taux de croissance de 10 % au cours des 15 dernières années. Il s'agit d'un modèle de développement dirigé par l'État avec un gouvernement qui n'a permis aucune opposition politique, mais qui a investi massivement dans les infrastructures, l'agriculture, l'éducation et d'autres secteurs. Depuis l'accession d'Abiy Ahmed au poste de Premier ministre, il y a eu une grande ouverture politique avec des signes indiquant que les réformes économiques seront presque aussi importantes. Si Abiy Ahmed réussit ses réformes, l'Éthiopie deviendra l'un des leaders incontestés de l'Afrique.

Réformer l'économie

Le Premier ministre a des projets ambitieux pour l'économie. Selon la société de capital-investissement éthiopienne, Cepheus Growth Capital, le gouvernement envisage de privatiser entièrement les usines de transformation du sucre, les chemins de fer et les parcs industriels appartenant à l'État. Elle privatisera partiellement les quatre joyaux de l'économie: Ethiopian Airlines, Ethio Telecom, Ethiopian Electric Power Corporation et Ethiopian Shipping & Logistics Services Enterprises. Avec plus de 60 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et fixe, le gouvernement prévoit également de publier des appels d'offres pour deux nouvelles licences d'exploitation dans le secteur des télécommunications, ce qui entraînera inévitablement une concurrence dans les nouveaux services financiers et mobiles.

Le seul secteur qui ne semble pas s'ouvrir à court terme est le secteur bancaire. Avec 16 banques privées qui ont obtenu un rendement annuel moyen de 33 % pour leurs actionnaires au cours de la dernière décennie, il semble qu'il y ait peu d'incitation à agir rapidement dans la réforme du secteur financier. Étant donné que la Commercial Bank of Ethiopia, propriété de l'État, contrôle au moins la moitié des actifs du secteur, la faiblesse persistante des services et l'incapacité de transférer des fonds entre banques constitueront une contrainte pour les efforts de réforme du gouvernement. Inévitablement, il y aura des pressions pour permettre à d'autres banques africaines et internationales d'entrer dans ce secteur.

L'Éthiopie a été un pionnier dans la création de parcs industriels d'inspiration chinoise pour attirer les investissements dans l'industrie légère, en particulier les textiles et les vêtements, et stimuler les exportations.

La Banque mondiale a fourni à l'Éthiopie un appui budgétaire direct de 1,2 milliard de dollars,

Actuellement, il y a cinq parcs industriels construits par le gouvernement qui ont créé environ 45 000 emplois pour les Éthiopiens et quatre parcs industriels privés. Dans certains cas, les parcs industriels se sont bien comportés, comme le parc industriel de Bole Lemi à l'extérieur d'Addis-Abeba. D'autres parcs comme Hawassa, ont connu des difficultés de main-d'œuvre, de rétention du personnel et de productivité. L'Éthiopie vise à créer 30 parcs industriels d'ici 2025 afin d'accroître les emplois, de générer des recettes d'exportation et de faire passer le secteur manufacturier de 5 % à 22 % de la productivité de l'économie.

Des marques telles que Michael Kors, H&M, Children's Place et le géant de l'habillement PVH s'approvisionnent déjà en produits du pays. Les efforts d'Ahmed ont déjà porté fruit. La Banque mondiale a fourni à l'Éthiopie un appui budgétaire direct de 1,2 milliard de dollars, le plus important prêt jamais accordé à un pays d'Afrique subsaharienne et le premier prêt accordé à ce pays en 13 ans après la suspension des prêts à la suite des élections contestées de 2005. Un promoteur immobilier d'Abu Dhabi prévoit d'investir 2 milliards de dollars dans un projet de développement à usage mixte dans la capitale, Addis, qui comprendra la construction de plus de 4 000 logements. Il est probable que davantage d'investissements iront dans le pays à mesure que le processus de privatisation avancera.

Les États-Unis et l'Éthiopie

L'Éthiopie est devenue un pays prioritaire pour l'administration Trump. Le Conseil consultatif du président sur la conduite des affaires en Afrique, dirigé par le secrétaire au Commerce Wilbur Ross, en a fait l'une des quatre étapes d'un voyage en Afrique en juin dernier. Lors de sa première visite à Washington en tant que Premier ministre, il a rencontré le vice-président Mike Pence, qui a salué ses efforts historiques de réforme.

En décembre, la Société du compte du millénaire a choisi l'Éthiopie pour élaborer un programme seuil visant à réduire la pauvreté et à promouvoir la croissance économique. Reste à voir, cependant, quel soutien concret l'administration est en mesure d'apporter à l'Éthiopie. À la suite de l'accident mortel du nouveau Boeing 737 Max 8 d'Ethiopian Airlines, des questions difficiles se poseront sur la relation qui existe depuis six décennies entre la compagnie aérienne et le constructeur de l'avion. S'il est un moment où les États-Unis ont intensifié leur soutien à un partenaire africain clé, c'est bien maintenant.