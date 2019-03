Congo-Kinshasa: Standard - Mpoku - « On se doit de bien débuter les playoffs »

Après avoir décroché le billet qui mène à la CAN 2019, Paul-José Mpoku se penche désormais sur le championnat avec le début des playoffs en Jupiler Pro League. Le Standard de Liège affronte ce vendredi l'Antwerp dans le cadre de la première journée des Playoffs 1. Après un voyage RDC-Belgique fatiguant, l'international congolais Paul-José Mpoku se prépare surtout mentalement pour cette première bataille.

« Tout le monde était très content au pays mais c'est déjà du passé. Maintenant, focus sur les playoffs », a expliqué le capitaine liégeois au micro de La Dernière. « Je suis content d'être rentré mais ça a été fatigant. Les voyages font perdre beaucoup d'énergie. J'enchaîne les soins mais je serai prêt pour le match, même s'il arrive un peu tôt. Mais ce n'est pas une excuse. On a un groupe assez large. »

Qui a de l'ambition. « Notre principal objectif, c'est montrer qu'on a appris de nos erreurs du passé. On joue chez nous, on se doit de bien débuter les playoffs face à cette équipe de l'Antwerp, que nous n'avons pas encore battue cette saison et dont on connaît les qualités. On va essayer de la faire déjouer mais comme je l'ai déjà dit, notre principal adversaire, c'est nous-mêmes. On ne pense qu'à gagner chaque match et on sait que dans les PO1, tout est possible. »