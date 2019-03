Ile Maurice: Les artistes pas unanimes sur l'érection d'une statue de Kaya

La construction ou pas d'une statue pour Kaya, décédé tragiquement en prison le 21 février 1999, survient après le projet «10 gram pou Kaya», récemment renommé «The Seggae Project».

Celui-ci a essuyé bon nombre de critiques depuis son lancement le 21 février. Ce concept mis sur pied par Stephan Rezannah de Jorez Box comprend plusieurs volets dont l'un des principaux objectifs est la construction d'une statue de Kaya. Statue pour laquelle une contribution nationale de Rs 20 sera demandée. Qu'en pensent les artistes ?

«Je dirai que oui car Kaya est mort en martyr et puis il ne faut pas oublier qu'il a contribué à notre patrimoine musical avec la création du seggae», soutient Ras Natty Baby, chanteur ayant côtoyé Kaya de son vivant.

Il en va de même du côté de Bruno Raya, artiste et organisateur d'événements qu'on ne présente plus. «Je suis pour une statue en mémoire de Kaya, mais il ne faudrait pas que cela devienne un objet d'adoration. Je pense qu'un monument en hommage à sa contribution musicale serait bien, cela attire l'attention et les gens se demanderont qui il était. C'est une manière de rester dans l'histoire», souligne-t-il.

Monument en mémoire des artistes disparus

Jerry Rouget de Jerry N The Resistance, nouvelle génération de musiciens qui a fait du seggae son cheval de bataille va même plus loin. «Pour moi Kaya est le plus grand artiste que j'ai connu et il mérite une statue. 20 ans après sa mort les gens parlent toujours de lui, c'est la preuve qu'il a marqué notre histoire. Kaya n'est pas seulement un artiste mais il est également un rassembleur. Une statue permettra de perpétuer sa mémoire et de mieux le faire connaître auprès des étrangers qui visitent notre île.»

Toutefois, tous ne sont pas de cet avis. Nitish Joganah, artiste qui avait partagé la scène avec Kaya le jour du fatidique concert du 16 février 1999, fait ressortir : «Pourquoi une statue ? S'il faut faire une statue pour chaque artiste qui est mort il en faudra plusieurs et on n'en finirait jamais. Je pense qu'un monument en mémoire des artistes disparus serait mieux approprié. Ce serait une reconnaissance envers tous ceux qui ont apporté leur contribution à notre pays. Le ministère des Arts et de la culture devrait l'ériger dans un bel endroit tel un jardin.»

Si une statue de Kaya devrait voir le jour, les artistes interrogés sont unanimes. «Elle devra se situer dans un endroit emblématique. À Port-Louis là où on trouve les statues des personnalités qui ont marqué l'histoire de Maurice. Elle devra être faite dans une manière qui ne s'abîmera pas avec le temps.» Statue ou pas, tous les artistes sont en faveur d'une reconnaissance du roi du seggae. Voilà qui est dit.