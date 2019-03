Maroc: Mehdi Benatia - Le Marocain répond encore à ses détracteurs

Défenseur de la Juventus de Turin jusqu'en janvier dernier, Mehdi Benatia a choisi de s'exiler au Qatar lors du dernier mercato hivernal. Un choix qui n'a pas plus à ses fans, surtout ceux du Maroc. Interrogé par beIN Sports, Benatia a répondu à ses détracteurs.

« Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages du style, 'aujourd'hui tu es au Qatar, on n'a plus besoin de toi, pas besoin de venir en sélection'. Les gens qui m'écrivent cela, ce sont les mêmes qui étaient en train de m'applaudir quand j'ai joué blessé contre la Côte d'Ivoire. J'avais fait mon match défensivement avec en plus la chance de marquer le deuxième but. Ce sont les mêmes personnes qui t'ont dit merci, qui aujourd'hui te crachent dessus parce que tu as fait un choix qui ne leur plaît pas. Mais que veux-tu que je te dise ? Pas de souci, parle avec le coach ! », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Maxifoot.

« Si le coach Hervé Renard me dit 'Mehdi, j'estime que tu n'es plus apte à représenter le Maroc', il n'y a pas de soucis. Je prends quand même mon billet pour l'Egypte (pour la CAN, ndlr) pour supporter mon pays. Si des joueurs sont plus performants que moi, et bien il n'y a pas de problème. Je peux être leader et capitaine, mais je peux aussi être sur le banc en train de donner des conseils. Ce sont les coachs et la Fédération qui décident », a rajouté Benatia.