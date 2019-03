Congo-Kinshasa: Examen biennal 2019 du PDDAA en Afrique - Des experts de l'UA outillés pour le rapportage

C'est le lundi 18 mars 2019, que s'est ouvert, à Accra, au Ghana, l'Atelier de formation sur les outils de rapportage de la revue biennale sur la déclaration de Malabo.

Cet atelier d'experts qui va du 18 au 22mars 2019 et qui se déroule au Swiss Spirit Hotel and Suites Alisa, est organisé par la Commission de l'Union Africaine à travers son département de l'Economie rurale et de l'Agriculture, en collaboration avec d'autres partenaires tel que les communautés économiques régionales (CER), des points focaux de PDDAA (Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en Afrique),ainsi que des représentants des médias du continent.

On rappelle que les objectifs poursuivis sont : de renforcer à nouveau les capacités des experts sur les lignes directrices techniques de l'examen biennal du PDDAA, de les former sur le nouvel outil de saisie des données pour l'examen biennal électronique qui sera utilisé comme un modèle d'élaboration des rapports sur la performance des pays et, enfin, d'approfondir des informations sur le mécanisme de coordination et la feuille de route continentale pour la soumission du premier rapport biennal à la conférence de l'UA.

Intervenant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ces assises, Ernest Ruzindaza, en sa qualité de Chef d'équipe -PDDAA auprès de la Commission de l'Union Africaine (CUA), a dans son allocution rappelé l'historique de l'examen biennal sur le Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA), en ce qu'il s'agit d'un processus conjoint de mise en œuvre de la déclaration de Malabo sur la transformation de l'agriculture au niveau continental, initié par la CUA-l'agence du Nepad ainsi que les CER en vue de l'établissement de rapports réguliers à soumettre à la conférence de l'UA en vue d'evaluer les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre de cette déclaration.

A en croire le responsable de l'équipe PDDAA de la CUA,le tout premier rapport biennal et la fiche d'évaluation pour la transformation de l'agriculture au niveau continental avaient été présentés aux Chefs d'Etat et de gouvernement lors du sommet de janvier 2018 pour aprobation. Et juste après cet exercice, les parties prenantes avaient alors abordé le processus d'élaboration du second rapport de l'examen biennal.

Ernest Ruzindaza a une fois de plus expliqué que le mécanisme d'examen biennal a pour objectif de renforcer l'obligation redditionnelle mutuelle,l'examen et l'apprentissage entre pairs, pour motiver chaque Etat membre à améliorer sa performance en vue d'atteindre les objectifs assignés dans la déclaration de Malabo, grâce à un mécanisme de suivi et évaluation bien conçu et à la fois transparent axé sur la performance et le système d'élaboration de rapport biennal sectoriel à soumettre à la conférence.

Il a rappelé lors de la conférence d'examen biennal sur le partage d'expériences et l'apprentissage qui avait eu lieu à Nairobi, en novembre 2018, les parties prenantes avaient procédé à la révision des indicateurs grâce au soutien des groupes techniques de travail,et avaient suggéré à la commission d'initier très rapidement cette année des formations en vue de disponibiliser assez de temps pour la collecte des données, la qualité des rapports ainsi que leur validation.

Pour sa part, Mme Fatmatah Seiwoh, qui est intervenue au nom de la région Cedeao(Ecowas), a remercié les instances du PDDAA pour leur engagement au développement d'une Afrique plus forte et prospère. Robert P.Ankobiah, Chief Director au ministère de la Nutrition et de l'Agriculture, s'est dit honoré de voir son pays abripter ces assises et en a profité pour appeler chaque expert à s'investir, avec la commission de l'union africaine, pour offir au continent une plate-forme capable d' aider à mieux réaliser ses objectifs.