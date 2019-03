Congo-Kinshasa: Enseignement supérieur - Jean-Claude Maswana nommé professeur d'économie à l'université Ritsumeikan du Japon

L'enseignant, originaire de la République démocratique du Congo, sera notamment en charge de l'encadrement des étudiants de maîtrise et de doctorat.

« Avec gratitude et enthousiasme, je viens de rejoindre l'Université Ritsumeikan en tant que professeur d'économie! Je suis honoré de m'associer à un corps professoral extraordinaire et d'encadrer des étudiants de maîtrise et doctorat intellectuellement solides et créatifs »,-a publié Jean-Claude Maswana sur son compte Twitter, déjà professeur associé d'économie à la Graduate school of business sciences de l'université de Tsukuba, au Japon.

Expert en macroéconomie, une grande partie de ses recherches récentes portent sur des questions liées à l'économie du développement, aux données empiriques sur le lien finance-croissance et au commerce international. Jean-Claude Maswana a rejoint la Graduate school of business sciences de en 2014, après avoir enseigné le développement économique aux universités de Kyoto et de Tokyo. Il a également été chargé de recherche en macroéconomie à l'agence japonaise de coopération internationale et aussi consultant pour des organismes internationaux tels que l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Fondation européenne de la science et a été membre du groupe Chine-CAD sur le développement de l'Afrique.

Jean-Claude Maswana est détenteur d'un doctorat en économie internationale et développement (avec une concentration sur les finances et la croissance économique) de l'université de Nagoya (Japon), en mars 2003. Il a publié plusieurs articles scientifiques dans des revues à comité de lecture et présenté des exposés lors de nombreuses conférences internationales. Il est membre des associations universitaires suivantes: American economic association, Association africaine de la finance et de l'économie, Société d'économistes chinois et Association japonaise d'études africaines.

Jean-Claude Maswana a notamment rédigé l'ouvrage "Développement économique et sécurité en République démocratique du Congo "», fondé sur le lien d'interdépendance entre le champ économique et les questions de sécurité et de violence