Cote d'Ivoire: Tottenham - Serge Aurier forfait face à Mané et Salah

Le sprint final est lancé en Angleterre et cette 32ème journée va offrir un superbe choc entre Liverpool et Tottenham. Et ce choc de la Premier League se jouera sans Serge Aurier. En effet, les Spurs seront privés de l'international ivoirien lors de cette rencontre. Le défenseur s'est blessé aux ischios avec la Côte d'Ivoire.

Serge Aurier est sortis sur blessure, samedi dernier, lors de la victoire de la Côte d'Ivoire contre le Rwanda (3-0) pour la dernière journée des qualifications à la CAN 2019. Capitaine de la sélection, le défenseur de Tottenham a dû quitter le terrain dès la 26e minute, touché à une cuisse.

Tottenham est sur le podium mais sa place est convoitée. Les temps sont plus durs pour les Spurs. Les coéquipiers de Kane n'y arrivent plus ces dernières semaines en championnat. Incapables de gagner, ils voient leur 3ème place menacée par Arsenal, Manchester United et Chelsea. Ils vont donc se déplacer à Anfield sans grande confiance et savent qu'ils devront sortir un gros match pour empocher les 3 points.