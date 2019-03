Ile Maurice: L'appel d'un condamné qui a escroqué un fonctionnaire rejeté

Il a interjeté appel devant la Cour suprême, vendredi 29 mars. Il contestait sa condamnation à une peine d'emprisonnent qui avait été commuée en 70 heures de travaux d'intérêt général. Pour Rishideo Thacoor, la magistrate de la cour intermédiaire a failli à prendre en considération le fait qu'il existait une relation de «bad blood» (animosité) entre le demandeur et la victime, car ils sont voisins.

Toute cette affaire remonte à novembre 2013. La victime avait signalé son intention de partir en Inde dans le but de se marier. Rishideo Thacoor l'avait alors approché, prétendant être un agent de voyage et qu'il pouvait faire le nécessaire pour son séjour. Il lui avait montré certains chèques et avait monté une mise en scène pour faire croire qu'il pouvait entamer les démarches pour la victime. Il lui a ainsi demandé de lui remettre Rs 35 000 en janvier 2014. Mais le vol pour la Grande péninsule n'avait pas été finalisé. C'est ainsi que la victime, un fonctionnaire, a porté plainte à la police.

Pour l'accusé, c'est une fausse charge qui a été portée à son encontre.

Le juge Pritviraj Fekna a pris en considération les témoignages des deux parties. «It is clear that the learned Magistrate considered that the witness was well-composed... was accurate and he successfully withstood the test of cross-examination. We have found no grounds to interfere with her decision... The appeal is dismissed», conclut le juge Fekna.