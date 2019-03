Sénégal: Investiture de Macky Sall - Le PM japonais se fera représenter

Dakar — Le Premier ministre Japonais Shinzo Abe sera représenté à la cérémonie d'investiture du président Macky Sall, le 2 avril prochain, par Seigo Kitamura, membre de la Chambre des représentants du Japon et vice-président de la Ligue d'amitié parlementaire entre le Japon et l'Union africaine, a appris l'APS.

"Considérant l'importance des relations bilatérales entre le Japon et le Sénégal, le gouvernement japonais a décidé d'envoyer Seigo Kitamura, membre de la Chambre des représentants du Japon et vice-président de la Ligue d'amitié parlementaire entre le Japon et l'Union africaine, en tant qu'envoyé spécial du Premier ministre Shinzo Abe à la cérémonie d'investiture du président Macky Sall qui aura lieu le 2 avril", lit-on dans un communiqué.

Selon le communiqué, le Japon "tient à exprimer ses félicitations suite à la réélection du Président Sall, et à promouvoir davantage les relations cordiales et de coopération entre le Japon et le Sénégal".

Rufisque va abriter, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, la cérémonie officielle de prestation de serment du chef de l'Etat, élu pour un second mandat, le mardi 2 avril, au Centre d'expositions du Pôle urbain de Diamniadio.