Ile Maurice: Le Conseil des ministres entérine la fermeture de Médine

Cela fait des mois qu'on parle de la fermeture de l'établissement sucrier de Médine. C'est aujourd'hui qu'elle a été officialisée. Le dossier comprenant des recommandations de la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA) a été présenté au Conseil des ministres ce vendredi 29 mars matin par le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun.

Le cabinet a accepté la fermeture de Médine Sugar Mill avec effet à la fin de la récolte de 2018. Cette fermeture est toutefois soumise à certaines conditions, en accord avec la Mauritius Cane Industry Authority Act. «The Mauritius Cane Industry Authority recommended the closure after consultations with relevant stakeholders including planters, employees, trade unions and receiving sugar mills. The packages to planters and workers and staff have been worked out in line with the provisions of the Blue Print on Centralisation of Sugar Milling Operations in Mauritius of May 1997. Arrangements are also being made with other factories to receive the canes from Médine», est-il écrit dans le compte-rendu du Conseil des ministers.

La sucrerie de Médine avait fait une demande, depuis le mois de septembre, pour fermer ses portes et une décision devait être prise avant le 31 mars de cette année. Les points en suspens concernant les conditions de travail d'une vingtaine d'employés ont été réglés.

Le syndicat des employés avait réclamé l'intervention de la MCIA pour régler les points en suspens. Cela a été fait mardi dernier. Il n'y a donc plus d'obstacles pour la fermeture de l'usine.

En ce qui concerne le choix des établissements pour l'envoi des cannes, les trois autres sucreries, à savoir, Terra (Nord), Alteo (Est) et Omnicane (Sud), avaient toutes exprimé leur intérêt. Ce point reste, toutefois, à être discuté et il est possible que les trois reçoivent une certaine cargaison.

Durant ces dernières années, l'établissement sucrier ne produisait qu'environ 40 000 tonnes de sucre.