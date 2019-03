Afrique: Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie - «Choose Africa se présente comme le nouveau visage du partenariat entre la France et l'Afrique »

«Notre objectif n'est pas seulement d'apporter de l'argent aux privés, mais aussi de créer un effet de levier avec l'argent public. Les fonds privés vont permettre de lever des partenariats avec le public ».

C'est en ces termes que s'est exprimé ce vendredi, Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finances. C'était lors du lancement de l'initiative « Choose Africa ». Il a rappelé que «Choose Africa», une initiative prévue pour durer 4 ans, va pour ce faire mobiliser plus de 16 milliards de FCfa avec l'ambition de plus et mieux accompagner les entreprises ciblées.

Selon lui, cette enveloppe va servir à financer des investissements directs sur fonds propres du programme pour 6 milliards de FCfa sans compter une ligne de crédit et garantie de plus de 9 milliards de FCfa.

Il garde espoir que cette initiative va entrainer d'autres et permettre à des acteurs de prendre conscience du potentiel dont recèlent les Pme africaines. Bruno Le Maire est d'avis que pour que les Pme se développent, elles ont besoin d'argent, de financement pérenne, simple et solide. «Choose Africa » se présente comme le nouveau visage du partenariat entre la France et l'Afrique.

C'est un moyen de changer les relations économiques entre la France et l'Afrique», a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement de l'initiative. Selon lui, pour soutenir le secteur privé africain, il faut passer par l'accompagnement des Pme qui représentent 60 % des emplois en Afrique.