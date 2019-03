Angola: Josefa Sacko parmi les personnalités les plus influentes en matière de politique climatique

Addis — Abeba - La Commissaire pour l'économie rurale et l'agriculture de la Commission de l'Union Africaine, l'Angolaise Josefa Sacko, a récemment été élue l'une des 100 personnalités les plus influentes dans la politique climatique en 2019, sur une liste qui inclut des politiciens, des fonctionnaires, des universitaires et des activistes.

Selon une déclaration de la mission diplomatique angolaise à Addis-Abeba, l'élection a été annoncée lundi à Londres dernier à Londres, par l'Apolitical, une plate-forme internationale homologue qui soutient les efforts visant à influencer la politique climatique dans le monde, menée par des politiciens, fonctionnaires, universitaires, entre autres, dont le travail dans les communautés est "une force motrice du progrès des gouvernements".

Dans une note du Département de l'Economie rurale et de l'Agriculture, la Commissaire affirme que "l'Union africaine reste engagée et compromise à fournir des orientations et des politiques visant à renforcer la coordination et l'harmonisation du programme africain en matière de changement climatique".

La commissaire pour l'économie rurale et l'agriculture de l'Union africaine (depuis 2017) a été conseillère auprès du ministère de l'Environnement, où elle a joué le rôle d'ambassadrice de bonne volonté pour le changement climatique, l'agriculture et le développement rural, dont l'action reposait sur la supervision de la Sécurité alimentaire, l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté.

Pendant 13 ans, elle a occupé le poste de secrétaire générale de l'Organisation interafricaine du café (OIAC) en Côte d'Ivoire.

L'Apolitical, dont le siège est en Suède, est une plate-forme mondiale dédiée à aider les fonctionnaires à trouver ses idées, des experts et des partenaires dont ils ont besoin pour résoudre les défis difficiles auxquels les sociétés sont confrontées. Avec des membres de plus de 100 pays, cette plate-forme a également comme partenaires la la Banque mondiale, la Harvard Kennedy School et le Forum économique mondial.