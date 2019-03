Cote d'Ivoire: Affichage publicitaire - Sidi Touré refuse l'anarchie et exprime appui au CSP

L'Assemblée générale du Conseil supérieur de la publicité (Csp) a eu lieu jeudi 28 mars 2019 dans ses locaux au Vallon dans la commune de Cocody.

Présent , le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, a réaffirmé le soutien de l'État et du gouvernement ivoirien au Csp et à la Brigade de lutte contre les manquements aux obligations de la communication publicitaire dénommée «Brigade de la communication publicitaire».

Il a encouragé les animateurs du Csp à poursuivre la politique d'assainissement engagée depuis maintenant deux semaines.

«Je sais par ailleurs que relativement aux opérations d'assainissement en cours du secteur de la publicité par affichage, il y a des contestations, voire même de votre légalité et de votre mission par certains professionnels à qui vous accordez des autorisations d'exercer ! Mais nous savons tous, que tous les changements même les plus souhaités ont leurs résistances. La réforme est nécessaire parce que ce secteur d'une densité forte ne pouvait continuer à prospérer dans une anarchie. Je vous encourage donc à persévérer. L'État sera à vos côtés aujourd'hui et demain», a-t-il affirmé.

Sidi Touré a par ailleurs invité les agents de la Brigade de la communication publicitaire à prendre bien soin du matériel roulant mis à leur disposition pour la bonne conduite des opérations sur le terrain. Il a rappelé que la Brigade est un service technique rattaché directement à son cabinet. «La mission de cette Brigade est de mettre en œuvre non seulement, la politique d'assainissement du secteur de la communication publicitaire définie précisément par le ministre de la communication, mais également, d'exécuter les décisions du Csp», a-t-il soutenu.

Il a réaffirmé la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement avec à sa tête le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, d'assainir le secteur de la communication publicitaire.