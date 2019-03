Afrique: Leadership international - Des Ivoiriens primés par la Fondation Crans Montana à Dakhla, au Maroc

La responsable des relations publiques et de la communication externe du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Isabelle Vovor, Amadou Mohamed Fofana, PDG d'Accès Holding et Obin Guiako, co-fondateur de Baby Lab ont été primés pour leur leadership international, à Dakhla au Maroc, lors d'une cérémonie tenue récemment sous l'égide du roi Mohamed VI.

Isabelle Vovor, première lauréate, a, quant à elle, reçu pour ses qualités de leadership, la prestigieuse distinction baptisée « New leader du futur » de la Fondation Crans Montana des mains des Premières dames de la Gambie et de la Guinée, en présence de l'ambassadeur Jean-Paul Carteron, président d'honneur de la Fondation Crans Montana.

Amadou Mohamed et Obin Guiako ont reçu chacun un prix dans la même catégorie de « New leader du futur ». Ces jeunes ivoiriens deviennent ainsi un référentiel de compétences et de leadership international susceptible d'influencer la jeune génération.

« C'est un encouragement et une responsabilité. Désormais le monde attend de moi que je sois un leader et que je contribue de manière effective au développement de l'Afrique, surtout de mon pays la Côte d'Ivoire. Et d'incarner l'excellence et l'Ivoirien nouveau que prône le Président Alassane Ouattara. Je tiens à remercier le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly qui, à travers la vision du Chef de l'État, a créé un cadre socio-économique qui permet l'émergence de nouvelles championnes dont je fais partie », s'est-elle félicitée.

La première lauréate également co-fondatrice de Carmen Stratégie, une agence de communication et de renforcement de capacités, dédie par ailleurs sa distinction à son ministre de tutelle Mamadou Touré, au Président de la République Alassane Ouattara et à toute la jeunesse ivoirienne.

Le Forum de Crans Montana est une Ong née en 1986 qui s'est fixé pour objectif: un monde meilleur. Pour la 5ème édition, les femmes et les jeunes étaient au centre des réflexions. Le thème cette édition est: « Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse ».