Cote d'Ivoire: IPNETP - L'UE offre un bâtiment et des ateliers rénovés et entièrement équipés à plus de 2 milliards de FCFA

Les infrastructures, qui ont coûté près de 2 milliards de Fcfa, ont été livrées, hier, en présence du vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan.

Un peu plus de 1,9 milliard de Fcfa. C'est ce qu'a investi l'Union européenne (Ue) dans la construction d'un bâtiment R+2 et la rénovation puis l'équipement de l'ensemble des ateliers de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp) de Cocody. Le projet, réalisé dans le cadre du programme Proforme / Onudi, a été officiellement inauguré, hier, par le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, en présence de Jobst Von Kirchmann, ambassadeur de l'Ue en Côte d'Ivoire, et de Li Yong, directeur général de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

Daniel Kablan Duncan a exprimé sa reconnaissance à l'Union européenne et l'Onudi pour leur appui marqué à la réforme de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Il a indiqué que l'Ipnetp est le fleuron du système d'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Et que le nouveau bâtiment et les équipements de pointe dont il dispose désormais dans ses ateliers porteront une plus-value indéniable à la qualité de la formation des apprenants.

Revenant sur le détail de l'investissement de l'Ue, le vice-Président a révélé que le bâtiment a coûté 203, 16 millions de Fcfa, la réhabilitation des ateliers, 150,7 millions, leur équipement, 1,46 milliard. La formation des cadres de l'Ipnetp, un autre volet du projet, a coûté près de 143 millions de Fcfa.

Pour Jobst Von Kirchmann, l'engagement de l'Ue vise surtout « à promouvoir l'inclusion des jeunes, non seulement pour améliorer leurs conditions de vie, mais aussi pour façonner le présent et l'avenir du pays ». La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Menetfp), Kandia Camara, s'est, à sa suite, honorée de l'intérêt que portent l'Ue et l'Onudi à la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Elle a fait savoir que le programme Proforme, un projet structurant, permettra de réhabiliter et d'équiper 11 établissements de formation technique et professionnelle, dont neuf relevant du Menetfp, pour un montant de 16, 25 milliards de Fcfa.