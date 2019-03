Ile Maurice: Anniversaire - Anerood Jugnauth passe la main à son fils pour le retour des Chagossiens

Ils n'ont fait qu'une bouchée des Chagos... métaphoriquement, puisque c'était ce que représentait le gâteau de sir Anerood Jugnauth (SAJ) pour ses 89 ans. Anniversaire célébré ce vendredi 29 mars au château de Labourdonnais à Mapou.

Lors de son discours, SAJ est revenu sur les Chagos, sa «mission sacrée». Il a annoncé qu'il allait suivre le dossier mais passait la main à Pravind Jugnauth. «Evidaman mo pu swiv sa dosie me mo pass labar a pravind pou permet sagosien retourn dan zot zil natal.» Les autres citoyens aussi devraient pouvoir se rendre aux Chagos s'ils le souhaitaient. «Les Chagos c'est notre territoire que les Anglais ont volé, notre terre, notre mer. L'archipel est composé de 65 îles. Vous pouvez imaginer la richesse que cela représente à Maurice.»

Pour SAJ, cette victoire est le «dernier cadeau» qu'il donne à son pays, à ce peuple et aux générations à venir.

«Certains ont estimé que je perdais mon temps. L'opposition a dit que je n'obtiendrais même pas dix votes. Mais j'ai lutté de tout mon cœur et nous connaissons le résultat.» Pour le ministre mentor, cette victoire devant la Cour internationale de justice est due au fait que la cause était juste et légitime.

Le peuple a fait des erreurs... pardonnables

Il a bien sûr égratigné Navin Ramgoolam : «Il devrait avoir honte, il n'a pas d'amour propre. Mais l'amour vicieux. Il a été Premier ministre durant 14 ans et il n'y a aucune initiative de son parti pour présenter une résolution aux Nations unies. Il se servait des Chagos comme prétexte pour aller à Londres.»

SAJ a poursuivi sur cette lancée en parlant du rendez-vous que Pravind Jugnauth avait eu, lui, avec la chef du gouvernement britannique. Navin Ramgoolam «juin 2012 avait fait croire qu'il allait rencontrer David Cameron pour parler de la piraterie et des Chagos, mais jamais il n'a eu de rendez-vous avec Cameron au sujet des Chagos».

SAJ a remercié l'Union africaine d'avoir voté en faveur de la résolution aux Nations unies.

Raclée aux adversaires

Le volet remerciements a d'ailleurs été important. Il a au préalable remercié son fan club pour l'anniversaire «grandiose», son épouse ses enfants et petits-enfants, a eu un mot pour le «bon dieu» qui l'a aidé. Il a également remercié le peuple mauricien qui lui fait confiance depuis qu'il est en politique. Même si «bien sûr, à des occasions il a commis des erreurs, mais c'est pardonnable».

Mais il n'empêche que pour éviter que ce type d'erreur se reproduise, il compte bien «descendre sur le terrain. Je serai à votre côté lors de la partielle au n°7 et nous donnerons une raclée à nos adversaires». Il a demandé aux membres du Mouvement socialiste militant (MSM) d'occuper chaque pouce de terrain. «Faisons bloc autour de Pravind Jugnauth et nous remporterons la victoire. Nous devons donner une raclée à nos adversaires.»

Sir Anerood Jugnauth n'a pas raté son ancien colistier à Rivière-du-Rempart, Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui a démissionné la semaine dernière. «Il a dit qu'il a honte que le pays ait connu en moyenne une croissance de 3 %, mais il devrait avoir plus honte de ce qu'il a fait lui-même». SAJ s'est appuyé sur les chiffres pour défendre la croissance du pays et les mesures prises par le gouvernement. «Nous avons mis Rs 62 milliards dans la poche de nos compatriotes en quatre ans.»

Roches-Noires pas soy

Non, Roches-Noires n'est pas «soy» ! Ce n'est pas l'endroit qui porte malheur mais certaines personnes qui ont gâté ce lieu et l'ont rendu «soy». Pravind Jugnauth qui est également intervenu à cette célébration, a commenté les propos de Nando Bodha, qui le précédait au micro. Le ministre des Infrastructures publiques (et nouvellement des Affaires étrangères) avait déclaré qu'ils n'allaient plus à Roches-Noires pour fêter l'anniversaire de SAJ car l'endroit était «soy». C'était à Roches-Noires que Paul Bérenger avait fait goûter le gâteau des 84 ans de SAJ, peu avant la cassure entre le Mouvement socialiste militant (MSM) et le Mouvement militant mauricien.

Pravind Jugnauh est revenu sur le parcours de son père, également «un papa pour la nation mauricienne». «On doit reconnaître ce que SAJ a sauvé le pays dans les années 80. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle Rambo. Il n'est plus un jeune Rambo mais il demeure Rambo.»

Le Premier ministre estime qu'Anerood Jugnauth a toujours été présent pour le pays, pour l'Indépendance. Il a tenu à témoigner, ayant vécu à ses côtés, que le ministre mentor «chaque jour pense à comment faire davantage de sacrifices et donner l'exemple pour que le pays avance». Il a évoqué l'arrivée au pouvoir de Navin Ramgoolam, qu'il ne cite pas. En 1995, «l'électorat a voulu aller vers l'aventure parce que London Boy était venu à Maurice et mangeait la chair, toute sorte de chair».

Il a lui aussi fait allusion à la partielle : «Circonscription n°7 : nou bizin zot pu soutenir nou.» Tout comme aux Chagos et à la «victoire éclatante» devant la Cour internationale de justice.

Quant à Ivan Collendavelloo, le ministre des Services publics a voulu réassurer quant à l'entente entre son parti, le Muvman Liberater et le MSM.