Sénégal: Ligue pro / Sanction contre l'AS Pikine - La direction annonce un recours et recuse startimes

L es dirigeants de l'Association sportive de Pikine (As/Pikine) n'ont pas perdu du temps pour dénoncer la sanction infligée à leur équipe et annoncer en même temps le dépôt d'un recours au niveau de la Fédération sénégalaise de football et l'arrêt de leur collaboration avec la Ligue professionnelle de football pour la diffusion des matchs en direct par la société StarTimes sur leur terrain.

Face à la presse hier, jeudi 28 mars, au Stade Alassane Djigo, Mamadou Guéye, le Directeur général de Pikine Sports management, a d'emblée affirmé: «cette décision prise par la commission de discipline de la Ligue professionnelle est d'une légèreté. Nous allons naturellement faire un recours motivé et bien soutenu auprès de la chambre de recours et même aller aussi loin que les textes du football nous le permettent». Et de poursuivre: «solennellement, nous allons saisir la ligue pour demander l'arrêt de la diffusion en direct de nos matchs à titre conservatoire».

Dénonçant la «légèreté» de la décision, le Directeur général de Pikine Sports management précise: «cette commission ne comprend rien du football. De plus, nous ne pouvons pas comprendre que cette commission qui a tous les moyens pour visualiser ces matches se contente des informations véhiculées çà et là pour prendre une telle décision qui est illégale, injuste et erronée», avant d'ajouter : «dans son argumentaire de fonds, la Commission de discipline a porté toute la responsabilité des faits à l'As Pikine, une responsabilité civile et morale. En pareille circonstance et si c'est le cas, la procédure voudrait que la personne morale du club soit entendue pour plaider le dossier. Mais tel n'a pas été le cas. De plus, les joueurs dont font état la commission à savoir Mame Thierno Dioum et Boubacar Traoré n'ont jamais été expulsés à la fin de ce match qui nous opposait au Jaraaf. Et pourtant lors de ce match, notre entraîneur et notre intendant ont été blessés. Donc, nous ne comprenons pas que l'As Pikine soit la seule équipe sanctionnée ».