Afrique: Africa Sports - Bahi, déjà au pied du mur

A peine confirmé à la tête de l'Africa Sports, le nouvel homme fort, jusqu'à la fin de la saison, est au travail.

Antoine Bahi n'a pas eu le temps de savourer sa victoire sur Alexis Vagba qu'il doit faire face à un premier défi : jouer la 21e journée du championnat national. Les Aiglons affrontent cet après-midi, l'Afad.

A six journées de la fin de la Ligue 1, aucun faux pas n'est permis. Si l'Africa (8e, avec 25 points) trébuche ce week-end, il pourrait se voir coiffé au poteau par Williamsville athlétique club (Wac), qui a 23 points, soit deux de moins que l'Africa. Tanda et Bassam qui comptent chacun 22 points pourraient également, en cas de victoire, rejoindre les Oyé. « Vous comprenez que l'heure n'est pas à l'amusement. Si nous avons pris nos responsabilités, c'est pour sortir notre Africa Sports de l'impasse. L'Africa Sports mérite mieux et nous ferons tout ce qui est en nos possibilités pour le repositionner au sommet », promet le président intérimaire.

Hier, au stade d'Abobo, Bahi a envoyé ses proches collaborateurs, Saki Gutenberg, Issiaka Bamba (El Pazo), et Anderson Zameya, pour parler aux joueurs. « Nous avons mené un combat et avons eu gain de cause. Aujourd'hui, le nouveau président de l'Africa Sports jusqu'à la fin de la saison se nomme Bahi Antoine. Il va vous recevoir ce samedi. En attendant, jouez et gagnez les six derniers matches restant », a indiqué Saki Gutenberg et aux joueurs et à leurs encadreurs.

Antoine Bahi n'est surtout pas seul. Cette fois, les supporters se sont bien organisés. Ils ont mis en place une coordination des comités de supporters présidée par Assi Cho Eulalie. Une structure prête à mettre la main à la poche, quelques personnes de bonnes volonté pour l'aider à réussir la transition.