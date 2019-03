Sénégal: Sécurité sanitaire des aliments - Vers la réactivation de la commission de controle des produits alimentaires

Le ministère du commerce, de la consommation, du secteur informel et des Pme a initié hier, jeudi 28 mars un atelier de réflexion sur la restructuration de la commission de contrôle des produits alimentaires (Ccpa). L'objectif est de permettre à cette commission qui date des années 70 d'être plus fonctionnelle au niveau central et plus opérationnelle, à travers les différentes régions du pays.

«La commission de contrôle des produits alimentaires (Ccpa) prévue à l'article 4 de la loi N° 66-48 du 27 mai 1966 joue un rôle capital en matière de sécurité des produits alimentaires. Il est dommage de constater que cette commission se trouve plongée depuis quelques années dans une léthargie qui n'a que trop duré. Il importe, par conséquent, de mobiliser tous les acteurs concernés en vue de réactiver sans délai, la commission pour lui redonner, à la fois son opérationnalité et son efficacité», a fait savoir le secrétaire général du ministère du commerce Makhtar Lakh. Il présidait hier, jeudi 28 mars, la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restructuration de la commission de contrôle des produits alimentaires (Ccpa).

Par ailleurs, il souligne que la création de cette commission découlait d'une nécessité de mieux coordonner les orientations ainsi que les actions des différents intervenants dans le contrôle des produits alimentaires.

«Le besoin est encore plus actuel, aujourd'hui avec la récurrence des problèmes de sécurité sanitaire auxquels tous les gestionnaires de risques devront faire face, avec souvent des moyens limités face à des exigences de plus en plus fortes des consommateurs. Il s'agit de rationnaliser et de mettre en synergie toutes les initiatives et actions disparates en matière de contrôle sanitaire des aliments», a-t-il laissé entendre.

Dans la foulée, le directeur du commerce intérieur Ousmane Mbaye a fait part de la volonté de l'Etat de mettre en place un code de la consommation. «Dans les pays développés, le code de la consommation a intégré tous textes relatifs à la consommation d'une façon générale. Au Sénégal, même si nous avons un texte qui encadre le contrôle des aliments, nous n'avons pas de textes qui encadrent d'autres produits qui peuvent présenter un risque aussi élevé que celui alimentaire. Aujourd'hui, nous avons les jouets, les produits cosmétiques et chimiques. Tous ces produits devront faire l'objet d'une réglementation harmonisée et synthétisée», indique-t-il.