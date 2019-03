Sénégal: Journée de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire - L'école cosmobodim mise sur les élèves et les enseignants pour relayer l'information

L'école privée Cosmobodim/Cospopolim de la Patte d'oie a organisé hier, jeudi 28 mars, une journée de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire. Une rencontre qui a pour objectif de sensibiliser les élèves des classes de Cm2 et tout le corps enseignant sur la santé bucco-dentaire mais aussi de relayer l'information à une échelle beaucoup plus large.

Sensibiliser les élèves et le corps enseignants sur la santé bucco-dentaire afin qu'ils puissent être des relais auprès de leur camarade et de la population, c'est l'objectif de la journée organisée hier, jeudi 28 mars par l'école privée Cosmobodim/ Cosmopolitain de la Patte d'oie. Pour le directeur de l'école, Amadou Gueye, le prétexte choisi est le mois de la santé bucco-dentaire (23 mars au 20 avril).

Il s'y ajoute que les écoles «constituent un terrain fertile pour cette maladie parce que les enfants consomment beaucoup de sucre», explique Amadou Guèye. C'est pour cette raison que «nous avons voulu faire cette sensibilisation auprès des élèves des classes de Cm2 et des enseignants qui vont servir de relais auprès des autres élèves, des parents et même à une échelle beaucoup plus large», dixit le directeur de l'école. Qui soutient qu'avec une «bonne hygiène dentaire, l'enfant pourra faire un bon cursus scolaire».

Avant d'annoncer qu'une réunion de démultiplication avec les enseignants, se tiendra dès la rentrée des vacances de la quinzaine de la jeunesse, afin de transmettre l'information à tous les autres élèves de l'école. Revenant sur le mois qui est dédié à la santé bucco-dentaire, le docteur Codou Badiane, chef de la division santé bucco-dentaire du ministère de la santé, explique que la journée internationale est célébrée tous les 20 mars, sous l'initiative de la fédération dentaire internationale, depuis 2007.

Le Sénégal qui a commencé a célébré cette journée en 2015, a pris l'initiative cette année de dédier tout un mois à la santé bucco-dentaire. Ceci, dans le but de pallier au déficit de communication sur les pathologies dentaires. Saluant l'initiative du personnel de l'école Cosmobodim, docteur Badiane explique que les pathologies bucco-dentaires les plus fréquentes chez les enfants sont les caries, l'inflammation gingivale ou paradontopatie, les traumatismes dentaires, les stomatites (plaies au niveau de la bouche) etc. Non sans se désoler du recourt tardif aux soins de santé. En effet, elle fait savoir que «le premier motif de consultation c'est la douleur ou l'infection et souvent on est face à des tableaux où on ne peut plus rien faire, comme le cas des tumeurs par exemple».

Alors que certaines personnes ont des problèmes bucco-dentaires sans même le savoir, révèle le docteur. D'où son invite aux élèves de Cosmobodin de prendre soin de leur Santé bucco-dentaire, mais aussi de relayer l'information auprès des siens pour stopper cette pathologie qui cause des dégâts. Aux personnels de l'école, docteur Codou Badiane demande de «multiplier des actions de ce genre», car, il y va de l'épanouissement des élèves.