Sénégal: Financement de l'économie sénégalaise - Le portefeuille des banques en souffrance se chiffre à 600 milliards

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) est ouverte à toutes les propositions pertinentes pour concourir aux financements des économies de l'Uemoa. C'est ce qu'a dit hier, jeudi 28 mars, à Dakar, François Sène, Directeur de l'Agence principale de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'ouest (Bceao). Il intervenait dans un panel organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture (Cciad).

Le Directeur de l'Agence principale de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'ouest (Bceao), François Sène intervenant hier, jeudi 28 mars, dans un panel organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad) sur le thème: «Bâle II et III et financement de l'économie», a servi de réponse à ceux qui croient mordicus que si nos économies éprouvent du mal à décoller, c'est parce que nous copions le modèle des économies émergentes, alors que nous sommes très loin, en arrière en ces mots : «Notre économie avance au rythme qui nous parait le plus compatible.

En clair, nous n'appliquons pas de manière intégrale l'ensemble des mesures du Bâle III. Nous les tropicalisons. Et cette tropicalisation nous parait extrêmement nécessaire pour accompagner la croissance de nos économies. La Banque centrale ne peut pas faire une politique monétaire en déphasage avec nos économies...

Et notre arrimage a pris en compte cet aspect». A noter que les Accords de Bâle sont des accords de réglementation bancaire signés dans la ville de Bâle (Suisse), et élaborés par le Comité de Bâle. Ils visent à garantir un niveau minimum de capitaux propres, afin d'assurer la solidité financière des banques.

A cette réglementation, il affirme ceci: «Le Bâle I et II nous donne l'opportunité de jouer la compétence requise pour amoindrir le risque».

Vantant le travail de la Bceao, il dira: «Aujourd'hui, le portefeuille des banques en souffrance au Sénégal est chiffré à 600 milliards. Et vous imaginez combien ce montant "fou" converti en crédit simple aurait pu entrainer comme impact économique dans nos économies. Et de cet argent là, on dénombre quelque 40% de crédits mauvais des Petites et moyennes entreprises (Pme). Et cela est une réalité à laquelle nous sommes appelés à surpasser. En quoi faisant, en ayant une information financière la plus juste. Laquelle va régler la question du risque d'endettement lourd». Parce que soutient-il : «La banque n'a pas peur de crédits puisque, c'est son métier», a-t-il dit.

Le système bancaire sénégalais est stable

Abondant dans le même sens, Khardiata Bâ Diouf, chef de service des établissements de crédits, rassure que par rapport à l'encours de crédit: «Le système bancaire sénégalais est stable. En 2016, nous étions à près de 3 300 milliards de francs CFA d'encours de crédits contre 4 400 milliards à fin janvier 2019».

Mais, se pose-t-elle la question de savoir «est-ce qu'avec un tel dispositif prudentiel, les investisseurs seront favorable?». D'où selon elle : «toute la pertinence de l'organisation du financement pour répondre au mieux les besoins de financements criants».