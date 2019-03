Sénégal: Défilé du 4 avril 2019 - 4035 militaires, 1815 civils et 347 véhicules sur la piste

Le 59ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal sera marqué, le jeudi 4 avril prochain, par des cérémonies de décorations, de prises d'armes et de défilés sur toute l'étendue du territoire national. A Dakar, le «grand défilé», prévu au boulevard du Général De Gaule, verra la participation de 4035 éléments des Forces de défense et de sécurité, 1815 civils. 7 aéronefs vont assurer le défilé aérien et 347 véhicules et 124 motos pour celui motorisé terrestre. Aussi 12 engins blindés et 91 chevaux prendront à cette fête des Armées.

L e Sénégal fêtera, le jeudi 04 avril prochain, le 59ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. L'Armée, dont c'est aussi la fête, a déployé de ce fait les moyens nécessaires pour marquer l'événement. Le Directeur de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), le colonel Abdoul Ndiaye, a fait face à la presse hier, jeudi 28 mars, pour revenir sur les préparatifs. Il a annoncé que 4035 éléments des Forces de défense et de sécurité vont défiler devant le président de la République, Macky Sall, qui présidera la cérémonie de prise d'armes suivie d'un «grand défilé» civil et militaire, motorisé terrestre et aérien, au boulevard Général De Gaulle.

Justement les civils seront au nombre de 1815. Ils seront 35 établissements scolaires à prendre part au défilé qui va enregistrer, pour la première fois, la participation de l'école Aminata Mbaye qui accueille des enfants malades. 7 aéronefs vont assurer le défilé aérien qui va durer 2 minutes 15 secondes. 347 véhicules et 124 motos sont mobilisés pour la partie défilé motorisée, selon le colonel Alioune Ndiaye. L'armée défilera aussi avec un détachement de ses nouvelles acquisitions, des engins blindés capables de résister aux chocs, avec 12 personnes à bord. 91 chevaux prendront part au défilé. Le thème de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de cette année est: «Les forces de défense et de sécurité: un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale».

Le choix de ce thème est motivé par une volonté d'amener les citoyens à s'inspirer des vertus des Forces armées. Mieux, il s'agit aussi d'inciter les Forces de défense et de sécurité eux même à préserver les valeurs citoyennes qui fondent l'Etat. Comme à l'accoutumée, le défilé sera entamé à 10 heures, avec le président de la République, Macky Sall, à la Place de la Nation, ex-Obélisque.