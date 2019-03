Sénégal: Magal de Porokhane / Programme de modernisation de la cité religieuse - Aly Ngouille Ndiaye annonce la poursuite des travaux en cours

Porteur du message du président de la République, lors de la 67ème édition du Magal de Porokhane, situé à environ 7 kms sur la périphérie ouest de Nioro, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a annoncé hier, jeudi 28 mars, la poursuite des travaux de modernisation de la cité de la vénérée Mame Diarra Bousso.

C'était au cours de la traditionnelle cérémonie officielle présidée par Serigne Issakha MBacké, au nom du Khalife Serigne Mountakha MBacké et Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba MBacké, Cheikhoul Khadim.

Selon le ministre de l'Intérieur, ce sont là des travaux d'une grande envergure que le président Macky Sall tient à réaliser dans la ville de Porokhane pour classer cette dernière parmi les cités les plus attractives du pays, voire même la sous-région afin que les nombreux fidèles qui s'y retrouvent chaque année puissent circuler librement et s'occuper pleinement de leurs besoins en termes de prières et recueillements.

Sans revenir sur les raisons majeures ayant motivé ce paquet de projets, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a porté à l'attention de Serigne Issakha MBacké, ses frères et l'ensemble des fidèles venus nombreux assister à la cérémonie que, sur le terrain, les opérations se poursuivent de plus en plus et sans relâche aucune. Déjà les deux grandes pièces qui doivent abriter respectivement la salle de conférence, future bibliothèque de Porokhane et celle du musée Mame Diarra Bousso ont été réalisées avec succès. C'est seulement au niveau du pont, cette infrastructure de lutte contre le ravinement de la commune que les opérations se poursuivent encore car, compte tenu de tout ce que cela demande comme génie, les maîtres de l'ouvrage sont obligés d'y aller lentement mais sûrement.

Le ministre de l'Intérieur a aussi annoncé la réalisation, dans un court délai, de la salle de réception de Porokhane, large de 150 m2 et celle de l'école Serigne Moustapha Bassirou, deux chantiers pour lesquels le gouvernement du Sénégal est prêt à mettre tous les moyens nécessaires afin qu'ils servent plus tard toute la communauté mouride et le monde musulman de manière générale. A l'instant même, dicte Aly Ngouille Ndiaye, l'élaboration du Plan d'urbanisme de la cité religieuse de Porokhane est déjà entamée. Il concerne un plan directeur renfermant un plan de détaillé et de lotissement dont la date d'expiration du programme est prévue dans trois (3) mois au maximum.

A cela s'ajoute la construction d'une esplanade de 1000 m2 qui est en phase de démarrage, en même temps que la résidence des hôtes qui sera pour autant réalisée dans le but de vaincre le déficit criard de Porokhane en centres d'accueil et réceptifs. Au grand bonheur des centaines de milliers de fidèles qui s'y rendent chaque année en pèlerinage.