Angola: João Lourenço écarte l'amnistie pour les crimes financiers

Luanda — Le leader du MPLA, parti au pouvoir en Angola, a écarté vendredi la promulgation d'une nouvelle Loi d'Amnistie pour les crimes prévus dans les deux lois sur le rapatriement des capitaux (illicitement déposés à l'étranger) approuvées en 2018.

La Loi sur le Rapatriement Volontaire des Capitaux constitue déjà l'équivalent, en termes pratiques, d'une amnistie pour une période de six mois, et on n'en a pas profité, a souligné João Lourenço, à Luanda, dans un discours à l'ouverture de la 7è session ordinaire du Comité central du Mouvement populaire de libération de l'Angola.

"La responsabilité n'est que de celui qui a préféré duper l'Etat une nouvelle fois", a-t-il dit devant les 297 membres du Comité central présents à la réunion, dont l'objectif principal est de convoquer le VII Congrès Extraordinaire du Parti.

Presidente do MPLA reafirma cruzada à corrupção

Selon João Lourenço, qui est également président de la République, l'application de la Loi sur le Rapatriement coercitif des capitaux et perte élargie des biens est quelque chose que la justice prendrait au sérieux avec les conséquences qui pourraient en découler.

D'aucuns préfèrent maintenant créer et disséminer l'idée selon laquelle la croisade contre la corruption en Angola fragilisait le MPLA et pourrait même diviser le parti, a-t-il ajouté.

Il a fait savoir que l'année dernière (2018), le gouvernement avait pu récupérer 500 millions de USD détournés de la Banque Nationale d'Angola. Cet argent avait été déposé à Londres sur le compte d'entreprises qui n'avaient aucun historique visible en activité commerciale ou financière, a-t-il expliqué, rappelant que la Cour suprême était saisie du problème.

De même, a-t-il ajouté, le gouvernement a encore récupéré un milliard de USD en espèce, en patrimoine et en différent type d'actifs en Île Maurice et dans d'autres coins du monde.

Il a précisé que ces ressources constituent une partie de 5 milliards de USD de l'Etat angolais placés au Fonds Souverain d'Angola, mais qui "contre toutes les normes et règle de fonctionnement des Fonds Souverains des Etats, dans ce cas concret de l'Angola, pour des raisons jusqu'ici non comprises, étaient gérés par une seule entité étrangère que le propre FSDEA ne contrôlait".

Enfin, parlant de la liberté de presse, le leader du MPLA a souligné que "la société angolaise est plus ouverte que jamais, les citoyens ont plus de liberté d'expression, de réunion, d'association. Il y a aussi une large liberté de presse, chose à applaudir et à encourager".